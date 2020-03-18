Весенние каникулы в российских школах продлили до 12 апреля

Из-за ситуации с распространением коронавируса каникулы в российских школах будут объявлены с 23 марта по 12 апреля включительно, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Кроме того, сдача досрочных ЕГЭ переносится на основной период, заявили в Рособрнадзоре.

Кравцов сообщил на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениям образования, что с 23 марта по 12 апреля включительно «в школах будут объявлены каникулы», передает РИА «Новости».

Он отметил, что «при этом будет также организована и поддержка дистанционного обучения школьников».

Кравцов сообщил также, что Министерство просвещения и Рособрнадзор создали рабочую группу по поддержке региональных систем образования в условиях коронавируса.

Основные задачи группы – координация систем дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального образования с учетом реализации национального проекта «Образование», включая вопросы организации всех форм аттестации школьников и переноса досрочного этапа сдачи ЕГЭ.

Также на базе подведомственного Министерству просвещения центра реализации государственной образовательной политики и информационных технологий запустят горячую линию поддержки по вопросам дистанционного обучения для учителей, директоров школ и родителей.

В свою очередь временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что досрочный этап единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет перенесен на июнь из-за коронавируса, приказ об этом уже находится в Минюсте, передает ТАСС.

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Он добавил, что сдавать ЕГЭ досрочно собираются 32 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что правительство может продлить школьные каникулы в связи с коронавирусом.

Напомним, за сутки 11 тыс. 526 человек в мире заразились новым коронавирусом, умерли 475 человек. Коронавирус распространился на всю Европу.

При этом в России ситуация с коронавирусом находится под контролем: более чем за два месяца эпидемии выявлено 114 случаев, пятеро выздоровели.

Российские власти с целью защиты нашей страны от распространения коронавируса приняли целый ряд мер, в том числе ограничили авиасообщение с европейскими странами, ставшими центром эпидемии. Также закрыт въезд для иностранцев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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