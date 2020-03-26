В Германии оценили возможность снятия санкций с России на фоне пандемии коронавируса

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26 марта, четверг  |  Последнее обновление — 12:45  |  vz.ru
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За поддержку семей с детьми заплатят богатые

Россия вводит налоги на богатыхФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Целый набор антикризисных мер озвучил президент России Владимир Путин. Одна из мер поддержки бизнеса оказалась сенсационной. Речь идет о двукратном снижении страховых взносов, что серьезно снизит расходы бизнеса. И что важно, это не временное, а постоянное решение. Еще одно справедливое решение – вводятся налоги на богатых, за счет которых будет оплачена поддержка населения.  Подробности...
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Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
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Зачем Россия помогает Италии

Еще в советское время между нашими странами сложились «особые отношения»Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
На помощь Италии, буквально задыхающейся под гнетом коронавируса, более благополучная в этом смысле Россия направила 14 самолетов ВКС с медицинским оборудованием и персоналом. Этот жест оценили в Европе, но частью российского общества он был воспринят неоднозначно: нужно ли расходовать ресурсы на страны НАТО, когда они могут понадобиться самим? Нужно, и вот почему.  Подробности...
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Тысячи россиян стали заложниками из-за индийской богини

Причины столь беспрецедентно жесткого и внезапного карантина нужно искать в религииФото: Avishek Das/Global Look Press
После того, как Индия закрылась на тотальный карантин, а местная полиция палками загнала граждан в их дома, в стране оказались заперты десятки тысяч россиян. Беда не только в том, что они не могут добраться до столичного аэропорта, но и в том, что подвергаются травле − на них нападают на улицах, а из домов и отелей выселяют силой. Что произошло с русско-индийской дружбой? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Солидарность станет основой нашей будущей идеологии

Борис Межуев, политолог
Если для чего-то и была создана Богом Россия, так это, вероятно, для того, чтобы второй раз в своей истории практически опровергнуть ницшеанство с его лозунгом «Падающего толкни». Подробности...

В Великий пост бесы злее

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Бабушке батюшка так сказал, когда она попросила отпустить грех, что скоромное ест в пост – куда тебе поститься, ты и так, как лошадь пашешь, а сама на вид цыпленок, Господу верующие нужны, а не подохшие, ешь, что хочешь. Подробности...
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Нам нужен новый НЭП и прежний Путин

Сергей Мардан, публицист
Мы живем в историческое время распада не только глобальной экономической, но и политической системы. Это шанс для России перезагрузить свою экономику и вообще жизнь. Подробности...
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              В Германии оценили возможность снятия санкций с России на фоне пандемии коронавируса

                 26 марта 2020, 11:50
              Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
              Текст: Иван Абакумов

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              «Давление на правящий класс с требованиями отмены санкций становится все ощутимее. Достаточно всего одной страны ЕС, которая бы высказалась за такое решение», – заявил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя обращение восьми стран к ООН с призывом снять санкции, мешающие борьбе с коронавирусом.

              «Дискуссия по поводу отмены санкций в Европе действительно разгорается, – сказал Александр Рар. – Чувствуется давление на правящий класс. Но ситуация в Европе еще не настолько катастрофическая, чтоб ЕС переступил через идеологические барьеры».

              По мнению собеседника, такая страна, как Италия, которой «Россия столько помогает», могла бы выступить за отмену санкций хотя бы по моральным соображениям. Ведь за последние годы не раз говорилось – достаточно одной страны Евросоюза, которая бы нарушила консенсус. «Было бы хорошо, если бы кто-то взял на себя такую инициативу. Если такая страна появится, вопрос будет решен», – отметил Рар.

              При этом собеседник подчеркнул, что мир еще не пришел к очевидной необходимости снятия санкций.

              «Но я смотрю на это оптимистически. Мне кажется, через пару недель тема отмены санкций будет звучать в Европе все громче. При этом для Москвы этот вопрос носит символический характер. Россия не заинтересована ослаблять свой малый и средней бизнес, который производит именно те товары, которые ранее импортировались из ЕС. То есть практический смысл снятия санкций вызывает вопросы», – пояснил эксперт.

              В свою очередь директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что возможность снятия санкций с России прояснится через несколько месяцев, когда угроза пандемии пойдет на спад.

              «Если бы этот вопрос решался сейчас, ничего бы не изменилось. Санкции не были бы сняты. Нужен переходный период для осознания того, что мир изменился. Он очевидным образом начал меняться, но итоги изменений можно будет подводить позже», – предположил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

              Ранее сразу восемь государств обратились к генсеку ООН Антониу Гуттерришу с призывом потребовать от ряда стран снять односторонние санкции, которые мешают борьбе с пандемией коронавируса. В их число вошли Китай, Иран, Сирия, Куба, Никарагуа, КНДР, Венесуэла и Россия.

              «Мы не можем позволить политическим счетам встать на пути к спасению человеческих жизней. Настало время для глобальной солидарности», – говорится в обращении, которое в среду опубликовало постпредство РФ при ООН на своей странице в Twitter.

              Такое заявление перекликается с позицией самого Гутерриша, который во вторник в обращении к лидерам стран G20 призвал отменить ограничения, мешающие доставке медицинского оборудования, лекарств и продовольствия в разные страны.

              В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала идею генсека Гутерреша. «Идея хорошая. Я бы немного ее доработала: ввести санкции в отношении тех, кто не отменил санкции», – написала она в своем Facebook.

              Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия готовится к участию в саммите G20 по коронавирусу 26 марта в режиме онлайн.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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