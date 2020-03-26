В Германии оценили возможность снятия санкций с России на фоне пандемии коронавируса

«Давление на правящий класс с требованиями отмены санкций становится все ощутимее. Достаточно всего одной страны ЕС, которая бы высказалась за такое решение», – заявил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя обращение восьми стран к ООН с призывом снять санкции, мешающие борьбе с коронавирусом.

«Дискуссия по поводу отмены санкций в Европе действительно разгорается, – сказал Александр Рар. – Чувствуется давление на правящий класс. Но ситуация в Европе еще не настолько катастрофическая, чтоб ЕС переступил через идеологические барьеры».

По мнению собеседника, такая страна, как Италия, которой «Россия столько помогает», могла бы выступить за отмену санкций хотя бы по моральным соображениям. Ведь за последние годы не раз говорилось – достаточно одной страны Евросоюза, которая бы нарушила консенсус. «Было бы хорошо, если бы кто-то взял на себя такую инициативу. Если такая страна появится, вопрос будет решен», – отметил Рар.

При этом собеседник подчеркнул, что мир еще не пришел к очевидной необходимости снятия санкций.

«Но я смотрю на это оптимистически. Мне кажется, через пару недель тема отмены санкций будет звучать в Европе все громче. При этом для Москвы этот вопрос носит символический характер. Россия не заинтересована ослаблять свой малый и средней бизнес, который производит именно те товары, которые ранее импортировались из ЕС. То есть практический смысл снятия санкций вызывает вопросы», – пояснил эксперт.

В свою очередь директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что возможность снятия санкций с России прояснится через несколько месяцев, когда угроза пандемии пойдет на спад.

«Если бы этот вопрос решался сейчас, ничего бы не изменилось. Санкции не были бы сняты. Нужен переходный период для осознания того, что мир изменился. Он очевидным образом начал меняться, но итоги изменений можно будет подводить позже», – предположил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Ранее сразу восемь государств обратились к генсеку ООН Антониу Гуттерришу с призывом потребовать от ряда стран снять односторонние санкции, которые мешают борьбе с пандемией коронавируса. В их число вошли Китай, Иран, Сирия, Куба, Никарагуа, КНДР, Венесуэла и Россия.

«Мы не можем позволить политическим счетам встать на пути к спасению человеческих жизней. Настало время для глобальной солидарности», – говорится в обращении, которое в среду опубликовало постпредство РФ при ООН на своей странице в Twitter.

Такое заявление перекликается с позицией самого Гутерриша, который во вторник в обращении к лидерам стран G20 призвал отменить ограничения, мешающие доставке медицинского оборудования, лекарств и продовольствия в разные страны.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала идею генсека Гутерреша. «Идея хорошая. Я бы немного ее доработала: ввести санкции в отношении тех, кто не отменил санкции», – написала она в своем Facebook.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия готовится к участию в саммите G20 по коронавирусу 26 марта в режиме онлайн.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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