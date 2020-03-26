Делягин рассказал о приемах оппозиции по распространению фейков о вирусе

Изготовители фейков о распространении вируса COVID-19 в России прошли хорошую школу. Они сеют панику осознанно и целенаправленно. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД экономист Михаил Делягин.

«Хотя в либеральной оппозиции есть и нормальные люди, в целом она по-прежнему ощущает себя в состоянии войны против России. Пару недель назад даже вполне разумные люди копировали у себя в Facebook материалы о том, что Москва полностью будет закрыта на въезд и выезд, и по улицам можно будет передвигаться только перебежками. Они создали очень эффектный, пугающий информационный фон. Они писали, что будут пустые полки магазинов, даже на Рублевке. Это настоящая информационная война», – считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Среди других приемов по распространению фейков эксперт назвал публикацию в Сети поддельных документов силовых ведомств. «Мне тут переслали «приказ Шойгу о введении в Москве комендантского часа». Как бывший чиновник по лексическим ошибкам я понимаю, что это фейк, но обычный человек начинает верить во все это. Это осознанное и целенаправленное создание паники, причем достаточно эффективное. Кого-то из них, судя по всему, учили этому», – полагает Делягин.

Эксперт напомнил, что подобные фальшивки распространяются через социальные сети. «Люди поддаются на грамотно созданные провокации. Вспомните, когда только началась история с коронавирусом, произошел всплеск истерики, что это был никакой не грипп, а легочная чума. Многих хороших людей захватила эта волна и поволокла за собой. У человека после получения эмоционально пугающих посланий очень часто отключается логическое мышление. Об такой закономерности написано в учебниках. А ведь провокаторы постоянно совершенствуют свои методы», – констатирует Делягин.

В такой обстановке Делягин советует получать информацию только из официальных источников. «Если есть документ, который предписывает не выходить на улицу, значит, не выходите! Нет документа? Выходите», – посоветовал он.

Кроме этого, нельзя верить видеороликам, которые также распространяются по Сети, предупреждаеит Делягин. «Недавно там появился ролик с Путиным, который делает важное заявление. Но при этом Путин говорит, а текст не совпадает с движениями губ. Это технология deep fake, то есть «глубокий фейк». Компьютер моделирует изображение, не отличимое от реальной съемки, причем неотличимое не только на взгляд, но и для экспертизы. Таких записей будет все больше, но нужно понимать, что все это сомнительно», – считает экономист.

«Коротким роликам в соцсетях тоже верить не надо. Надо только тем, которые проходят через официальные источники, которые показывают по RT, другим официальным телеканалам», – подчеркивает эксперт.

Ранее Делягин обнародовал на своем ресурсе статью о том, как либеральная оппозиция пытается заработать популярность на теме коронавируса. Он указывает, что «оппозиционные» издания, либералы готовы к любому вранью, лишь бы в очередной раз раскритиковать действия правительства. «В оппозиционных СМИ используются такие формулировки, как «чумные боксы», «налеты врачей», «заложники карантина», «сокрытие реального положения дел». На фоне истерии с пандемией слухи, заботливо подогреваемые оппозицией, растут и множатся как мухоморы», – возмущается автор статьи.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг Следственный комитет создал рабочую группу, которая будет выявлять в мессенджерах фейки о распространении коронавируса для предупреждения паники. За распространение фейков СК может возбудить уголовные дела по ч. 1 ст. 237 УК РФ (искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и ч. 4 ст. 128.1 УК РФ (клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих).

По первой статье распространителям фейков грозит от штрафа до 300 тыс. рублей до двух лет принудительных работ либо лишение свободы, то вторая статья предусматривает штраф в 10 раз больше – до 3 млн рублей или в размере дохода за период до трех лет. В качестве альтернативы предусмотрено до 400 часов обязательных работ.

Также в четверг Роскомнадзор обязал администрацию Twitter удалить ложную информацию о планах ввести в Москве комендантский час. Как сообщает ТАСС, это требование поступило в Роскомнадзор от Генпрокуратуры. Уточняется, что в постах с недостоверной информацией говорилось, что министр обороны якобы издал приказ «О введении в городе Москве комендантского часа». По данным Генпрокуратур, в соцсетях «ВКонтакте», Facebook и Twitter четыре фейковые новости о коронавирусе - от комендантского часа в Москве до вымирания человечества.

Ранее Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем, призвав не верить каким-либо вбросам и фейкам.

Напомним, что последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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