В СК создали рабочую группу по противодействию распространению фейков о коронавирусе

Рабочая группа Следственного комитета, созданная по указанию главы ведомства Александра Бастрыкина, будет выявлять в мессенджерах фейки о заболевших в России коронавирусом для предупреждения паники, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«По решению председателя СК России Александра Бастрыкина в ведомстве создана рабочая группа по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России. Деятельность рабочей группы направлена на выявление фактов распространения, в том числе в сети Интернет и мессенджерах, заведомо ложной и непроверенной информации о количестве заболевших коронавирусом (COVID-19) в России, а также иных недостоверных сведений, способствующих паническим настроениям», – передает ТАСС слова Петренко.

СК будет давать таким фактам оценку в соответствии с законом. За распространение фейков о коронавирусе СК может возбудить уголовные дела по ч. 1 ст. 237 УК РФ (искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и ч. 4 ст. 128.1 УК РФ (клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих). Если по ч. 1 ст. 237 УК РФ распространителям фейков может грозить от штрафа до 300 тыс. рублей до двух лет принудительных работ либо лишение свободы, то вторая статья предусматривает штраф в 10 раз больше.

Так, по ч. 4 ст. 128.1 УК РФ виновным грозит штраф до 3 млн рублей или в размере дохода за период до трех лет. В качестве альтернативы предусмотрено до 400 часов обязательных работ.

Ранее президент России Владимиру Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем, призвав не верить каким-либо вбросам и фейкам.

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