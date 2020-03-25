Глава МИД Франции оценил реакцию Европы на пандемию коронавируса

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил мнение, что Европа оказалась не в состоянии правильно спрогнозировать масштабы кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса.

«Все оказалось отнюдь не идеальным в том, что касается совместного ответа Европы на данный кризис. Ясно, что Европа не смогла предусмотреть его масштабы. К тому же, она медленно стартовала в своих действиях. Нельзя не признать, что односторонние решения на национальном уровне принимались без какой-либо координации», – приводит слова главы МИД Франции ТАСС.

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«Однако я считаю, что было бы ошибочным утверждать, что сегодня Европа не дает на сложившуюся ситуацию единого и совместного ответа, – добавил он. – Так, мы вместе приняли решение закрыть внешние границы ЕС и Шенгенской зоны. Мы совместно позаботились о том, чтобы контроль, установленный на внутренних границах стран, не препятствовал перевозке товаров, играющих жизненно важную роль в нашем снабжении. Мы также совместно начали закупки средств защиты и медицинских средств и оборудования».

При этом Ле Дриан напомнил, что страны ЕС на уровне сообщества выделили 187 млн евро на исследования по коронавирусу. «Также структуры ЕС будут играть решающую роль в том, что касается мер, направленных на ограничение экономического воздействия нынешнего кризиса. Европейский центральный банк уже продемонстрировал это, дав старт программе на 750 млрд евро, направленной на финансирование экономики», – добавил французский министр. «Европейские партнеры принимают сейчас совместно такие решения, которых никогда ранее не принималось в истории Евросоюза», – подчеркнул он.

«Тот сигнал, который мы тем самым даем, совершенно четко указывает на то, что мы без колебаний пойдем на инновационные меры, чтобы защитить наиболее пострадавшие сектора экономики и их работников. И мы будем поступать таким образом каждый раз, когда это будет необходимо. Я уверен, что сегодня в Европе все отдают себе отчет в необходимости единых действий перед лицом распространения вируса», – заявил министр в интервью Le Figaro.

Он также отметил, что кризис подвергает тяжким испытаниям системы здравоохранения по всему миру и может нанести удары по тем государствам, в особенности в Африке, которые могут оказаться не способными справиться с ситуацией. «Именно по этой причине президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за оперативное проведение чрезвычайного саммита G20 с тем, чтобы усилить международную координацию в противостоянии эпидемии, поддержать развитие мировой экономики и обеспечить солидарность с наиболее уязвимыми государствами», – отметил Ле Дриан.

Отвечая на вопросы относительно возможности применения во Франции и Европе опыта Китая по борьбе против вируса, министр сказал: «Китайская модель, – хотя на самом деле это модель глобальная, – заключается в применении полной и строгой изоляции людей. Мы сейчас находимся уже не так далеко от этого». Ле Дриан также отметил, что Франция и страны ЕС готовы использовать любой положительный опыт других стран в борьбе с пандемией.

«После завершения кризиса нам предстоит научиться использовать принцип солидарности как основу международной жизни <...>, – добавил Ле Дриан. – Считаю, что нам следует совместно сделать выводы из нынешнего кризиса для Европы, для всей системы ООН, для системы многосторонности», – заключил глава французского дипломатического ведомства.

Напомним, в понедельник парламент Франции принял закон о чрезвычайном санитарном положении. Во вторник аналитики Bloomberg предсказали сильнейший экономический кризис в Евросоюзе.

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