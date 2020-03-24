Европе предсказали сильнейший экономический кризис

Аналитики Bloomberg считают, что на фоне фактической остановки деловой активности из-за коронавируса в еврозоне ожидается сильнейший экономический кризис.

Эксперты Bloomberg ожидают сильнейшее падение ВВП в Евросоюзе с момента его образования объединения, передает РИА «Новости».

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Так, один из важнейших показателей, отражающих состояние экономики, индекс деловой активности (PMI), на фоне пандемии коронавируса установил антиректорд за все время наблюдений в Европе, опустившись ниже значений экономического кризиса 2008-2009 годов.

Так, эпидемия COVID-19 уже вызвала падение спроса на товары и проблемы с поставками, что вынудило многие европейские автоконцерны остановить производство. Свои заводы закрыли PSA (Peugeot, Citroen, Opel и Vauxhal), Fiat Chrysler (Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge) и крупнейший производитель автомобилей в мире Volkswagen, чьи предприятия находятся по всей Европе и за ее пределами.

Накануне глава МВФ Кристалина Георгиева заявила о рецессии мировой экономики на фоне коронавируса. Ранее в МВФ отмечали, что последствия коронавируса будут «весьма серьезными» для мировой экономики.

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