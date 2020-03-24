Российские индексы ускорили рост на фоне снижения доллара к рублю

На российском фондовом рынке индекс РТС вырос на 10%, индекс Мосбиржи – на 7,6%.

Так, индекс РТС поднялся на 10,25%, до 974,37 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки. Индекс Мосбиржи вырос на 7,46%, до отметки в 2421,37 пункта, передает ТАСС.

Цена на майские фьючерсы нефти Brent растет на 2,4% – до 27,68 доллара за баррель.

В то же время, по свидетельству данным торгов, фондовые биржи США открылись ростом примерно на 6-7% на ожиданиях по эффективности мер поддержки экономики, передает РИА «Новости».

Так, на сегодняшний день индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднимался на 6,82%, до 19860,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 5,83%, до 7260,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 6,42%, до 2381,13 пункта.

Напомним, на днях российский рынок акций вырос на 4,8-7% на улучшении настроений инвесторов и укреплении рубля к доллару.