Российский рынок акций вырос на улучшении настроений инвесторов

Российский рынок акций растет на 4,8-7% на улучшении настроений инвесторов и укреплении рубля к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.13 мск вторника рос на 4,76% – до 2360,65 пункта, индекс РТС – на 7,07% – до 946,26 пункта, передает РИА «Новости».

Курс доллара расчетами «завтра» снижается на 1 рубль – 78,6 рубля.