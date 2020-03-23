Рошаль призвал россиян не нагнетать панику вокруг коронавируса

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль призвал россиян не нагнетать атмосферу и отметил, что ситуация с коронавирусом фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам.

«Бояться не надо его, нагнетать атмосферу такую нервозную народу. Потому что если посмотреть широко, то контагиозность (заразность - ред.) этого вируса во много уступает контагиозности другим. Смертность от этого вируса намного меньше, чем у многих других вирусных инфекций и того, что происходит», – заявил Рошаль в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Кроме того, доктор отметил, что человечество пережило за свою историю очень много эпидемий и пандемий, и «все это проходит со временем». Также Рошаль добавил, что существует понятие «санитарные потери», и напомнил, какие санитарные потери бывают во время войны, при терактах и при различных эпидемиях.

По мнению Рошаля, сейчас в связи с распространением коронавируса становится ясно, «что проведенное сокращение коек, сокращение кадров в здравоохранении, оптимизация, с этой точки зрения это не совсем хорошо», отмечает передает РИА «Новости».

«Фактически сегодня это - репетиция биологической войны. Мы сейчас говорим только об этом, мы не говорим про атомную войну, мы не говорим про терроризм. И насколько вообще здравоохранение мира готово к этому, и насколько мы готовы к этому. Мы должны сделать так, чтобы в каждом регионе всего было достаточно, когда помощь оказывается полная, своевременная и нормальная. Не дело, когда у нас какая-то катастрофа бывает, и больного везут в Москву. А если Москва выйдет из строя, тогда что будем делать? В этом плане общее состояние здравоохранения нужно поднимать», – подчеркнул доктор.

Напомним, во избежание роста паники вокруг коронавируса, следственный комитет России начал проверку из-за распространения фейков о числе заболевших коронавирусом, а вирусолог Александр Бутенко рассказал, как защититься от коронавируса в магазинах и транспорте.

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