Жителя Белоруссия уволили за селфи с Порошенко

Сотрудника компании, которая обслуживала белорусские государственные структуры, в том числе могилевское отделение КГБ Белоруссии, уволили после того, как он сделал селфи с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Алексей Кириенко последние два с половиной года работал специалистом информационного сопровождения в небольшой компании в Могилеве, в том числе обслуживал специальные программы «Консультант плюс» и Ilex, которые нужны для работы в государственных органах, сообщает «Радио Свобода».

Он пояснил, что его отдел обслуживает налоговую, облисполком и КГБ Могилева.

В начале 2020 года его уволили из компании после звонка из минского офиса. Кириенко утверждает, что поводом стало его селфи с Петром Порошенко.

«В декабре прошлого года в Киеве был саммит EPA – молодежного крыла Европейской народной партии. Одними из организаторов была молодежь «Европейской солидарности» Петра Порошенко. И они организовали с ним встречу. На ней я сделал общий снимок», – сказал он.

После этого ему сказали, что с ним отказываются дальше сотрудничать, так как «человек, занимающийся политикой, не должен обслуживать государственные органы».