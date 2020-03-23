Пожилым москвичам выплатят единовременную помощь из-за коронавируса

Москвичам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена единовременная финансовая помощь из-за коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с самоизоляцией, москвичам старше 65 лет и хронически больным людям выплатят разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей», – приводятся слова Собянина в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом.

Из них 2 тыс. рублей выплатят авансом, еще 2 тыс. рублей – после окончания домашнего режима при условии его соблюдения, говорится в сообщении.

Ранее в понедельник Собянин сообщил, что москвичи старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля из-за коронавируса обязаны соблюдать домашний режим.

На ваш взгляд Сколько продлится напряженная ситуация с коронавирусом в России? До начала лета

До начала осени

До конца года

Год и более



Кроме того, в связи с временным закрытием учебных заведений Собянин сообщил, что школьники, имеющие право на бесплатное питание, будут обеспечены продуктовыми наборами.

Также отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с 5 класса. «Школы закрыты для уменьшения контактов учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу. Даже для самих молодых людей это не так опасно, как для их родителей, бабушек и дедушек», – говорится в сообщении.

У школьников временно заблокируют транспортное приложение социальной карты москвича, а уплаченные за проезд деньги перенесут на более поздний срок.

По последним данным, в России за минувшие сутки был зарегистрирован 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек.

Ситуация с коронавирусом находится под контролем. С целью защиты россиян от распространения вируса власти приняли целый ряд мер. В нескольких регионах школы и вузы перешли на дистанционное обучение, каникулы продлили до 12 апреля, временно закрыты культурные и спортивные заведения, кинотеатрам рекомендовано приостановить работу, отменены массовые мероприятия.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД