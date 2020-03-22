Первый самолет ВКС с российскими медиками прибыл в Италию

В Италии приземлился самолет ВКС, который доставил в страну российских медиков и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в посольстве России.

Военно-транспортный самолет ВКС Ил-76 приземлился на военной базе в Пратика-ди-Маре в 30 км к юго-западу от Рима. Он доставил в Италию военных вирусологов, медиков и оборудование, передают ТАСС и РИА «Новости».

На военный аэродром прибыл глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Итальянские источники сообщают, что операция по оказанию помощи Италии названа «Из России с любовью».

Всего в Италии ожидаются девять бортов с российской помощью.

Напомним, в ответ на обращение итальянской стороны глава российского государства Владимир Путин подтвердил готовность оказать необходимую помощь.

Планируются поставки средств защиты, мобильных комплексов на базе «КамАЗа» для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования, а также направление бригад российских специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах Италии.

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