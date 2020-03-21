Врач рассказал о симптомах коронавируса у детей

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21 марта, суббота  |  Последнее обновление — 18:50  |  vz.ru
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Центробанк подтолкнет россиян к интернет-покупкам

Ситуация в экономике сильно отличается от 2014 годаФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Банк России, в отличие от зарубежных регуляторов, не стал ни снижать ключевую ставку, как это делает ФРС, ни повышать ставку, как было в 2014 году. ЦБ решил сохранить ставку без изменения. Кроме того, Центробанк объявил о ряде мер по поддержке населения, экономики и финансового сектора из-за коронавируса. Они, в частности, должны простимулировать спрос, в том числе при совершении покупок онлайн. Подробности...
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Вирусная «аннексия» Калининграда обернется крахом для Польши

Полякам проще оккупировать Луну, чем Калининградскую область, считают военные экспертыФото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Польские пользователи соцсетей на фоне пандемии коронавируса решили помочь «голодающей» Калининградской области и призвали Варшаву забрать регион под свою юрисдикцию. В самом Калининграде такие призывы вызвали иронию, а военные эксперты напоминают: попытка захвата Калининградской области окончится крахом для любой страны–члена НАТО. Подробности...
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Как Франция отдала Чехословакию Польше и Гитлеру

Сталин и чешский лидер Эдвард БенешФото: Фотохроника ТАСС
Газета ВЗГЛЯД в рамках проекта «Дипломатия Победы» продолжает публикацию рассекреченных шифротелеграмм советских дипломатов довоенного времени. Документы, которые мы рассматриваем сегодня, подробно рассказывают о том, как Франция помешала Советскому Союзу защитить Чехословакию от агрессии Гитлера.  Подробности...
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В пандемии коронавируса обнаружен целебный эффект

Безлюдная Венеция, к берегам которой вернулись дельфины, символизирует принудительную «очистку планеты»Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
Из-за отсутствия туристов вода в каналах Венеции стала прозрачной, в ней появились рыбы и даже дельфины. А карантин в Китае привел к улучшению воздуха в Пекине и других крупных городах. Это даже дало повод некоторым экологам говорить о пользе коронавируса: якобы число людей, потенциально спасенных благодаря улучшению экологической обстановки, превысило число погибших от вируса. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Первый шаг к признанию нации сделан

Дмитрий Ольшанский, публицист
Русскому человеку – впервые за много-много лет – выдана официальная бумага о том, что он, русский человек, существует. Что это он – тот самый государствообразующий конституционный народ. И это, конечно, прорыв. Подробности...
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Что будет, если всех отправить домой

Иван Тимофеев, Программный директор Клуба "Валдай"
Как и любая эпидемия, COVID-19 – временное явление. Однако сам факт чрезвычайной ситуации может спровоцировать изменения, которые останутся с нами надолго. Уже в ближайшем будущем белыми воронами могут стать компании, не переходящие на «дистанционку» там, где это физически возможно. Подробности...

Готовому к самоуничтожению человечеству невозможно подобрать лекарство

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Страх перед эпидемией привел к экстраординарным в новейшей истории карантинным мерам – а они, в свою очередь, породили новый, еще более массовый приступ страха и паники. Почему человечество оказалось таким пугливым? Подробности...
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      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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      Как мировые столицы переживают коронавирус

      Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
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      Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

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              Врач рассказал о симптомах коронавируса у детей

                 21 марта 2020, 18:49
              Фото: Jörg Carstensen/Global Look Press
              Текст: Ольга Никитина

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              Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о симптомах коронавируса у детей, а также о том, как может протекать у них заболевание, вызванное COVID-19.

              В своем Instagram врач рассказал, что детский организм, как правило, легче переносит вирус. По его словам, COVID-19 у маленьких пациентов чаще всего похож на ОРВИ. Также у детей при заражении часто бывают рвота и диарея.

              Комаровский пояснил, что опасность заключается в том, что возбудитель болезни длительное время выделяется с испражнениями.

              «Детей в очаге нужно обследовать при любых непонятных симптомах, изменении частоты или ритма дыхания, любых проблемах со стулом», – подчеркнул врач.

              На ваш взгляд

               
              Сколько продлится напряженная ситуация с вирусом в России?




              По его словам, почти все случаи гибели детей от COVID-19 связаны с тяжелыми патологиями, не имеющими отношения к вирусу.

              Ранее в субботу глава отделения интенсивной терапии клиники в Ломбардии Антони Песенти опроверг распространенное мнение о том, что тяжелая форма коронавирусной инфекции может затронуть только пожилых людей.

              Согласно последним данным, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 234 тыс. человек, почти 10 тыс. человек умерли.

              Между тем в России создали три прототипа вакцины от коронавируса нового типа, результаты ожидаются через 11 месяцев.

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