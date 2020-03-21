Число случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось до 234 тыс. пациентов

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 234 тыс., почти 10 тыс. человек умерли, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным, общее число заболевших достигло 234 тыс.73 человека, большинство случаев зарегистрировано в Европе (всего 104 тыс. человек), передает РИА «Новости».

Также сообщается о 9 тыс. 840 летальных случаях.

По подсчетам американского университета Джона Хопкинса, всего в мире зарегистрированы уже 272 тыс. 362 случаях заражения коронавирусом. Почти 88 тыс. выздоровели и 11 тыс. 310 скончались.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Ранее главный врач городской клинической больницы в Коммунарке Денис Проценко посоветовал россиянам «не паниковать, следовать официальным медицинским инструкциям и беречь (...) пожилых».

Число заболевших в России выросло до 253 человек. Граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусу в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

При этом в четверг в Москве выписали четверых выздоровевших после коронавируса. Позже стало известно, что выздоровели еще девять человек. Кроме того, в России уже начаты испытания вакцины против этого заболевания.