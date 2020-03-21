Итальянский врач развеял миф о группе риска для коронавируса

Глава отделения интенсивной терапии клиники в Ломбардии Антони Песенти опроверг распространенное мнение о том, что тяжелая форма коронавирусной инфекции может затронуть только пожилых людей.

По словам врача, половина «тяжелых» больных в отделении моложе 65 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.

«У нас есть пациенты, которым по 20 и 30 лет, их довольно много, и они в таком же тяжелом состоянии, как и старые», – рассказал он.

По словам Песенти, единственное различие между молодыми и пожилыми пациентами в том, что «молодые люди обычно более здоровы, поэтому чаще выживают».

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