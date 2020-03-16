ВОЗ разоблачила мифы о лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла популярные заблуждения, касающиеся профилактики и лечения заболевания, вызванного новым коронавирусом.

На своем официальном сайте ВОЗ опубликовала материал «Мифы и ложные представления», касающиеся нового коронавируса. Первым из пунктов среди заблуждений значится то, что передача вирусного возбудителя происходит в районах с жарким влажным климатом. «По имеющимся в настоящее время данным, передача вирусного возбудителя может происходить в ЛЮБЫХ РАЙОНАХ», – отмечает ВОЗ.

Пребывание на улице в холодную и снежную погоду также не поможет уничтожить новый коронавирус, подчеркивают эксперты: «Дело в том, что температура тела здорового человека колеблется в пределах 36,5-37 градусов независимо от температуры окружающей среды или погоды».

В продолжение «температурных» мифов, специалисты ВОЗ говорят, что «прием горячей ванны не спасет от заражения коронавирусом. Нормальная температура тела держится в пределах от 36,5 до 37 °C независимо от температуры воды в ванне или душе. Напротив, принятие слишком горячей ванны может нанести вред и вызвать ожоги».

«УФ-лампы не следует использовать для стерилизации рук или других участков кожного покрова, поскольку ультрафиолетовое излучение может вызвать эритему (раздражение) кожи», – добавляют эксперты.

«Антибиотики против вирусов не действуют. Они позволяют лечить только бактериальные инфекции. Новый коронавирус – это вирус, следовательно, антибиотики не следует использовать для профилактики и лечения коронавирусной инфекции», – особо подчеркнули в ВОЗ.

Кроме того, несмотря на то, что чеснок обладает некоторыми противомикробными свойствами, для борьбы с вирусом он, скорее всего, бесполезен. По крайней мере в ходе текущей вспышки заболевания, вызванного коронавирусом, не было получено никаких подтверждений эффективности употребления чеснока в качестве профилактической меры.