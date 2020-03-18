Главный нарколог России рассказал о влиянии алкоголя на коронавирус

Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, поможет ли алкоголь россиянам не заразиться коронавирусом.

По его словам, в случае с коронавирусом миф о том, что водка спасет русского человека от всего, не работает, передает «Ридус».

«Спирт улетучивается очень быстро, поэтому какого-либо длительного профилактического воздействия алкоголь не окажет. Если алкоголь принимать внутрь для профилактики, то это должно быть такое количество, которое будет равно смертельной дозе. Поэтому при любой инфекции, в том числе коронавирусной, мы не рекомендуем в принципе никаких алкогольных напитков», – подчеркнул Брюн.

По его словам, для профилактики можно использовать горячий чай, травяные сборы, чеснок и лук, также можно заваривать хвойные иголки.

Нарколог заявил, что карантин не грозит алкоголизмом для россиян, поскольку число людей, которые сейчас находятся на карантине, слишком мало, чтобы серьезно повлиять на статистику по употреблению алкоголя в целом по стране и привести к национальной катастрофе.

«Разрешенная доза алкоголя равняется нулю. Понятно, что если 20 мл крепкого алкоголя выпить, наверное, вреда это не принесет. Если уж выпивать, то, наверное, это должно быть сухое вино. Наверное, в условиях эпидемии это будет красное вино, которое поддержит. Но доза должна быть умеренной – не более 50 мл», – уточнил он.

Также специалист высказался по поводу исследования китайских коллег, которые считают, что у курящих пациентов, заразившихся вирусом, шансы на ухудшение состояния вплоть до смертельного исхода были в 14 раз выше.

«Курение вызывает легочную, сердечно-сосудистую и тканевую гипоксию, поэтому все болезненные процессы проходят более патологично», – добавил Брюн.

Напомним, в России ситуация с коронавирусом находится под контролем: более чем за два месяца эпидемии выявлено 114 случаев, пятеро выздоровели.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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