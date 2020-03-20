Потери корпораций США от пандемии коронавируса оценили в 4 трлн долларов

Потери американских корпораций в результате пандемии коронавируса могут достичь 4 трлн долларов, а в глобальном масштабе потери могут составить 12 трлн долларов, утверждается в докладе экспертов американского хедж-фонда Bridgewater.

Эксперты американского хедж-фонда Bridgewater оценили «возможное сокращение доходов американских корпораций примерно в 4 трлн долларов», передает ТАСС.

«Это крайне опасное сокращение, если оно не будет компенсировано, то будет иметь долгосрочные последствия. Поскольку сокращение доходов затронет всех, в глобальном масштабе потери будут примерно в три раза больше – около 12 трлн», – говорится в докладе.

В Bridgewater обратили внимание, что основывают свой прогноз на анализе динамики на рынке ценных бумаг, на прогнозах крупных корпораций и на возможном ущербе в результате пандемии для отдельных секторов американской экономики.

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При этом авторы доклада предупреждают, что непринятие «крупных финансовых инициатив» для противодействия экономическим последствиям пандемии приведет к снижению ВВП США в 2020 году более чем на 6%. «Мы ожидаем наиболее значительное падение во втором квартале, когда, по нашим оценкам, уровень экономической активности будет на 10% ниже, чем в конце 2019 года», – указывается в документе.

Наибольшие потери, по оценкам экспертов фонда, понесут энергетика, транспорт и индустрия развлечений. Капитальные вложения, по их оценкам, снизятся на 900 млрд долларов, расходы на выкуп акций, слияния и поглощения – на 600 млрд, кроме того, ожидаются «весьма значительные сокращения численности персонала» компаний.

Складывающаяся ситуация, считают в Bridgewater, «может оказаться гораздо более серьезной, чем в период финансового кризиса» 2007-2008 годов, и дальнейшие события «будут зависеть от того, насколько масштабными будут меры, предлагаемые политиками».

Накануне стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа запросила на борьбу с коронавирусом 1,3 трлн долларов. Ранее ФРС обнулила базовую процентную ставку в рамках борьбы с влиянием коронавируса на экономическую активность в США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о влиянии пандемии коронавируса на американскую экономику.

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