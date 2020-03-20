В СК приняли меры для борьбы с коронавирусом внутри ведомства

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ведомству создать рабочую группу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в комитете.

Руководителем группы назначен глава управления кадров СК, в состав входят руководители подразделений центрального аппарата и нескольких управлений, находящихся в федерльных округах, сообщается на сайте ведомства.

Рабочая группа принимает меры для борьбы с коронавирусной инфекцией.

«В СК России организован постоянный мониторинг состояния здоровья сотрудников, также они обеспечены средствами защиты и дезинфекции. Цель принятых ограничительных мер – исключить доступ на объекты центрального аппарата и территориальных следственных органов лиц с признаками острых респираторно-вирусных инфекций. На данный момент среди сотрудников Следственного комитета не выявлено случаев заболевания коронавирусом», – сообщается в релизе.

В ведомственных образовательных учреждениях – Московской и Санкт-Петербургской академиях, а также кадетских корпусах ввели дистанционное обучение.

Подразделения СК продолжат работу по расследованию уголовных дел, поскольку необходимо обеспечивать права участников уголовного судопроизводства, отметили в СК.

В ведомстве отмечают, что принятые ограничения не снизят нормальное функционирование комитета.

Ранее Росавиация создала рабочую группу, которая будет координировать эвакуацию россиян из-за рубежа.