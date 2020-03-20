Создана рабочая группа для координации эвакуации россиян из-за границы

Росавиация создала рабочую группу, которая будет координировать эвакуацию россиян из-за рубежа.

«В Росавиации сформирована рабочая группа в целях координации работ по перевозке российских граждан воздушным транспортом с территорий иностранных государств на территорию Российской Федерации в связи с введенными ограничениями, направленными на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Группа будет взаимодействовать с российскими и иностранными авиакомпаниями, ававластями инострнанных государств, загранучреждениями российского МИД для оперативного решения перевозки россиян.

«При необходимости, будут подготовлены дополнительные рекомендации российским эксплуатантам, которые оказывают содействие в доставке российских граждан на территорию РФ», – добавили в Росавиации.

Черногория выдвинула требование, согласно которому выпустит россиян, только если «будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями».

В среду Черногория разрешила выполнение одного чартера с россиянами из Тивата.

В четверг авиакомпания «Победа» сообщила, что получила разрешение только на два эвакуационных вывозных рейса из Черногории, проблема вывоза всех остальных граждан не решена. Позднее на эвакуацию россиян из Черногории выделили три дополнительных рейса.