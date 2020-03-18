Черногория разрешила вылет только одного чартера с российскими туристами

Власти Черногории пока выдали разрешение на выполнение только одного чартерного рейса с российскими гражданами, которые хотят вылететь из Тивата, сообщил представитель Росавиации.

«В настоящее время получено разрешение на выполнение сегодня одного рейса «Аэрофлота» для вывоза россиян. Работа с черногорской стороной будет продолжена до вывоза на Родину всех граждан РФ», – передает слова представителя Росавиации ТАСС.

Отмечается, что работу по получению разрешения у официальных властей Черногории Росавиация ведет вместе с МИД России и Минтрансом России.

Власти Черногории одобрили вылет части россиян, которые находятся в этой стране из-за мер против коронавируса, сообщили в российском посольстве. В российском МИДе заявляли, что за россиянами в Черногорию готовы вылететь три самолета.

До этого лоукостер «Победа» сообщил, что не может получить разрешения правительства Черногории на вывоз около тысячи граждан России из Тивата – Черногория потребовала от России «обеспечить бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями».

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