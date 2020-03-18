Черногория одобрила вылет части россиян

Власти Черногории одобрили вылет части россиян, которые находятся в этой стране из-за мер против коронавируса, сообщили в российском посольстве.

«Мы получили ноту МИД Черногории, который одобрил вылет части российских граждан в среду», – пояснили в дипмиссии, передает РИА «Новости».

Три борта полностью готовы вылететь за россиянами в Черногорию, заявили в свою очередь в российском МИДе.

Ранее Черногория дала принципиальное согласие на вывоз граждан России самолетами российских авиакомпаний.

До этого в Совфеде заявили, что власти Черногории по сути взяли российских граждан в заложники. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию критической.

До этого лоукостер «Победа» сообщил, что не может получить разрешения правительства Черногории на вывоз около тысячи граждан России из Тивата – Черногория выдвинула требование, согласно которому выпустит россиян, только если «будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой ситуации.