Черногория взяла в заложники тысячу россиян

Около тысячи российских туристов застряли в Черногории из-за местных властей, которые не дают лоукостеру «Победа» завершить эвакуацию россиян на родину. При этом туристы фактически остались на улице: их отказываются заселять в отели, а у некоторых из них заканчиваются жизненно важные лекарства. Для вылета российских туристов на родину местные власти выдвинули одно встречное условие.

Российские авиакомпании «Аэрофлот», S7 и лоукостер «Победа» столкнулись с беспрецедентным поведением властей Черногории, которые не дают разрешение на вывоз около тысячи россиян с территории страны на фоне пандемии коронавируса.

Накануне в «Победе» рассказали, что лоукостер планировал выполнить пять вывозных рейсов из Тивата в Москву с 17 по 21 марта, однако правительство Черногории приняло решение закрыть воздушное пространство. «Авиакомпания прилагает все усилия для получения разрешения властей Черногории на их вывоз», – говорится в сообщении компании.

В то же время источник ТАСС сообщил, что «правительство Черногории потребовало за разрешение на эвакуацию россиян со своей территории доставить 50 граждан Черногории из Москвы в Тиват без билетов. По его словам, Черногория готова выпустить россиян, у которых есть билеты на рейсы российских авиакомпаний, со своей территории, «только если будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями».

В итоге российские авиакомпании вынуждены были обратиться в МИД из-за сложившейся ситуации. «Власти этой страны, несмотря на неоднократные обращения, пока не дали разрешения на организацию чартерных рейсов для вывоза туристов. Более сотни человек остались буквально на улице», – цитирует РБК слова представителя «Аэрофлота» Михаила Демина.

Осложняет ситуацию и тот факт, что среди находящихся в Черногории пассажиров есть онкобольные, которым необходим прием закончившихся лекарств. «Почти все отели отказываются заселять наших граждан без справки об отсутствии коронавируса. Среди наших клиентов есть онкобольные, которым необходим прием лекарств. В Черногории они закончились», – рассказала в среду утром представитель «Победы».

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Ранее в МИД РФ подтвердили, что многие российские граждане по всему миру оказались в сложной ситуации: «отменено авиасообщение, закрыты границы, введены чрезвычайные меры, ограничивающие передвижение». Кроме того, действия российских дипломатов в плане эвакуации граждан ограничены предписаниями местных властей.

«Но, понимая чрезвычайные обстоятельства, в которых оказались соотечественники, посольства работают практически в круглосуточном режиме», – сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«И только Черногория решила выдвинуть России встречные требования», – заявил газете ВЗГЛЯД источник в МИД России, назвав поведение правительства Черногории «нищебродством».

«Самолеты в ближайшее время полетят за нашими гражданами. К сожалению, черногорская сторона увязала разрешение на направление российских самолетов с вывозом своих граждан из России. При этом черногорская сторона не смогла собрать своих граждан быстро и не давала разрешение на вылет российских бортов», – сказал собеседник.

«Это беспрецедентный случай в истории. Но мы сделали все необходимое: самолеты готовы, документы готовы, люди готовы, все готово. Теперь рассчитываем на соответствующее решение со стороны правительства Черногории», – отметил представитель МИД.

В то же время член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что «Черногория, по сути, взяла российских туристов в заложники».

«Мы наблюдаем шантаж со стороны правительства Черногории. Других слов я подобрать не могу. Боюсь, ради интересов наших граждан России придется выполнить поставленное Черногорией условие», – сказал сенатор газете ВЗГЛЯД.

По его мнению, Черногория, исходя из экономических соображений, довела ситуацию до того, что граждане России не могут выехать обратно на родину. «Это попытка максимально заработать на беде. Они и нас подставляют таким образом. Потому я не исключаю, что они будут нас шантажировать дальше», – отметил собеседник. «Но, думаю, в ближайшее время этот вопрос будет разрешен. Нам удастся эвакуировать своих граждан из Черногории в связи со сложившейся ситуацией», – уверен Клинцевич.

Отметим, что накануне МИД создал Координационный штаб для оказания содействия в решении логистических вопросов россиянам, желающим вернуться на родину. Руководить штабом будет замглавы МИД Олег Сыромолотов.

Тех, кто оказался в сложном положении, попросили незамедлительно связаться с ближайшим российским загранучреждением и сообщить о себе и своей ситуации, включая местонахождение и прочие необходимые данные.

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