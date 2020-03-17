Коронавирус перевел мировую политику в онлайн

«Большая двадцатка» в ближайшие дни проведет экстренную встречу, посвященную борьбе с коронавирусом и мировым экономическим кризисом. При этом Трамп, Путин, Си Цзиньпин и другие лидеры никуда не поедут – переговоры пройдут в режиме онлайн-телеконференции. Сумеет ли главный клуб мировых лидеров остановить разрастание кризиса?

Объединяющая крупнейшие мировые державы «Большая двадцатка» впервые собралась на встречу в верхах в ноябре 2008 года, когда разгорался пожар финансово-экономического кризиса.

Тогда по инициативе французских и английских властей лидеры 20 стран мира собрались в Вашингтоне для обсуждения методов борьбы с мировым кризисом, который был вызван обрушением американских рынков из-за краха кредитно-финансовой пирамиды придуманных банками «ценных» бумаг. Первое время «двадцатка» собиралась каждые полгода, а потом ее саммиты стали ежегодными, превратившись в главную мировую встречу лидеров сильнейших держав. А после 2014 года этот формат окончательно задвинул в тень «большую восьмерку», превратившуюся с приостановкой российского участия в «большую семерку».

За неполные 12 лет прошло 14 саммитов, последний был в конце июня в Осаке. А в ноябре в Эр-Рияде должен был состояться очередной. Но бурно начавшийся 2020 год не позволяет ждать так долго: экстраординарные меры по борьбе с пандемией коронавируса уже привели к беспрецедентному закрытию множества стран мира, падению мировой экономики и панике на мировых биржах.

В этой ситуации бездействие главной глобальной структуры, «двадцатки», выглядит странно: она же создана для борьбы с кризисом, то есть для совместного обсуждения и координации действий. Что с того, что кризис начался не с экономики, а с пандемии – все равно все закончится глобальным падением мировой экономики. Но нынешний кризис уникален тем, что сочетает в себе сразу несколько угроз. Это здоровье, риск экономического коллапса, а также рост международной напряженности как в конфликтных зонах, так и в целом. И эти угрозы в той иной степени взаимосвязаны и влияют друг на друга.

Предложение экстренно собрать «Большую двадцатку» поступило из страны, в нее не входящей. Как сообщили в понедельник в Мадриде, премьер-министр Педро Санчес позвонил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману:

«Санчес подчеркнул в ходе разговора тяжесть ситуации санитарного и экономического кризиса, связанного с коронавирусом, и высказал мнение, что G20 должна взять на себя лидирующую роль в его преодолении.

Необходимо передать четкое и твердое послание международному сообществу, что мировые лидеры готовы вместе противостоять угрозе коронавируса.

Председатель правительства предложил созвать срочный и чрезвычайный саммит в виртуальном формате лидеров G20, чтобы оценить ситуацию и разработать новую дорожную карту».

Испания, хотя и не входит в «Большую двадцатку», является членом Евросоюза, одного из участников этого клуба. Обращение к Саудовской Аравии понятно – именно она возглавляет сейчас «двадцатку» и проводит различные предшествующие ноябрьскому саммиту мероприятия. Меньше месяца назад, 22–23 февраля, в Эр-Рияде состоялась встреча министров финансов и глав ЦБ стран «двадцатки».

И хотя в этой встрече уже не участвовали китайские представители, обсуждение перспектив мировой экономики носило еще достаточно благодушный характер. Даже в совместном коммюнике дается позитивный прогноз относительно роста мировой экономики на ближайшие два года, хотя и отмечается сохранение таких «негативных для роста факторов», как «геополитические и торговые конфликты» и вспышка эпидемии коронавируса.

Однако за прошедшее время в ситуации не только с пандемией, но и мировыми рынками произошли серьезные изменения. Если раньше все смотрели в основном на Китай, то теперь главный пожар коронавируса бушует в Европе. За это же время обрушились цены на нефть, упали американские и мировые рынки. То есть масштабы мирового кризиса приняли угрожающий характер.

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При этом все страны принимают самостоятельные меры по борьбе с коронавирусом, закрываясь друг от друга, что ведет к еще большей панике и углубляет экономический кризис. Даже успехи в борьбе с вирусом в Китае и масштабнейшие меры по тушению биржевой паники, предпринятые в США, пока не дают никакого эффекта. В этих условиях встреча мировых лидеров способна остановить дальнейший обвал, как минимум послав успокоительный сигнал мировой экономике. Поэтому предложение Санчеса было принято принцем Мухаммедом (несущим, кстати, свою долю ответственности за усугубление экономического кризиса – именно его решение о снижении нефтедобычи спровоцировало падение цен на нефть).

Как сообщили в Мадриде, саудовский лидер созовет саммит G20 в ближайшие дни в виртуальном формате. То есть в режиме онлайн-конференции. Такой, как хотели провести в минувший понедельник лидеры стран «Большой семерки» – его анонсировал Эммануэль Макрон, говоря о формате видеосвязи:

«Мы будем координировать усилия, направленные на исследования для создания вакцины и способов лечения, и работать над экономическим и финансовым ответом».

Однако на вечер вторника виртуальная встреча «Большой семерки» так и не состоялась. Хотя для расколовшегося Запада, прервавшего между собой сообщение, она по-прежнему актуальна. Но еще более актуальна для всего мира видеовстреча «Большой двадцатки», в которой есть Китай и Россия, Германия и Турция, Южная Корея и Аргентина, Южная Африка и Индонезия, Бразилия и Австралия.

Учитывая, что ничего подобного еще не было, сейчас главным вопросом становится технический – нужны защищенные каналы связи, причем не двухсторонние, а многосторонние. Потому что проводить онлайн-встречу «двадцатки» в несекретном режиме никто не будет.

Как сказал во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

«Между некоторыми странами установлены так называемые красные линии связи – то есть это линии криптосвязи, которые защищены от внешнего проникновения, которые позволяют вести более-менее секретные переговоры. Конечно, обсуждение каких-то чувствительных вопросов по открытым каналам связи представляется весьма затруднительным в современном мире».

Понятно, что вопрос налаживания многосторонней связи можно решить достаточно быстро. Например, Владимир Путин проводил многосторонние видео- и телефонные переговоры, в частности по украинской тематике в «нормандском формате». Понятно, что на обустройство защищенных каналов связи из 20 столиц на некий единый узел (и уж тем более налаживание связи между всеми 20 столицами) уйдет какое-то время. Но при желании это можно сделать, пока весь мир сидит на карантине.

Это куда правильней, чем обсуждать все вопросы в двухстороннем формате или ждать не виртуального ноябрьского саммита в Эр-Рияде. До которого, судя по так круто начавшемуся году, миру предстоит еще немало испытаний.