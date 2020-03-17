Коронавирус перевел мировую политику в онлайн

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17 марта, вторник  |  Последнее обновление — 22:51  |  vz.ru
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Попытка США отсрочить новый кризис провалилась

Мировые рынки, нефть и рубль испытали очередной обвал в понедельник Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
США ошеломили мир очередными беспрецедентными мерами спасения экономики от коронавируса. Последний раз такие шаги американский регулятор предпринимал после банкротства Lehman Brothers в 2008 году. Однако рынки не поверили в способность США предотвратить мировую рецессию. Они снова обвалились, рубль вслед за падением нефти девальвировал. Даже оптимистичный сценарий выглядит в такой ситуации плохо.  Подробности...
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Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Коронавирус стал испытанием добродетели верующих

Верующим и священникам предписано блюсти гигиену и следить за здоровьем. Храмы пока не закрываютФото: Петр Ковалев/ТАСС
Католическая Пасха в 2020 году в Ватикане пройдет без прихожан, а папа Римский обратится к своей пастве по видео. В Италии, которая стала эпицентром коронавируса, такие вынужденные «реформы» оправданы. Церковные службы отменяют или переводят в видеорежим по всему миру – католики, протестанты и некоторые православные. Останутся церковные двери в России на Пасху открытыми? Подробности...
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Над британской нацией поставили коронавирусный эксперимент

Английское правительство решило поставить над своим народом грандиозный медицинский экспериментФото: REUTERS/Henry Nicholls
Пока другие страны Запада самоизолируются, закрывают школы, отменяют матчи и концерты, Лондон демонстрирует свой особый путь в борьбе с вирусом. Британские власти считают, что спасать нужно только стариков, а большинство остальных жителей пусть себе переболеет «на ногах» – и тогда возникнет долгожданный коллективный иммунитет. Все равно ведь зимой вирус вернется. Но насколько верен такой расчет? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Как гарантированно спастись от ядерной войны и коронавируса

Антон Крылов, журналист
Благодаря современным технологиям жизнь в деревне уже давно перестала быть синонимом бытового неустройства. Септик, насос, электричество, интернет. До супермаркета, может, подальше, чем в городе, зато без пробок. Подробности...
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Три первоочередные задачи для будущего президента Абхазии

Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
22 марта в Абхазии пройдут внеочередные президентские выборы. Основные кандидаты спорят друг с другом мало, но кампания в два тура будет жёсткой. Играют роль факторы воров в законе, отравления политиков и соотношение институтов и улицы. Подробности...

Давайте отложим ворчание на потом

Сергей Худиев, публицист, богослов
Цена паники и недоверия в таких обстоятельствах оказывается непомерно высокой – и то, что было в другое время безобидным фрондерством, может обернуться чьим-то заражением и смертью. Вот пандемия закончится – тогда и наворчимся всласть. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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              Времени ждать ноябрьского саммита в Эр-Рияде уже нет   17 марта 2020, 22:00
              Фото: YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС
              Текст: Петр Акопов

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              «Большая двадцатка» в ближайшие дни проведет экстренную встречу, посвященную борьбе с коронавирусом и мировым экономическим кризисом. При этом Трамп, Путин, Си Цзиньпин и другие лидеры никуда не поедут – переговоры пройдут в режиме онлайн-телеконференции. Сумеет ли главный клуб мировых лидеров остановить разрастание кризиса?

              Объединяющая крупнейшие мировые державы «Большая двадцатка» впервые собралась на встречу в верхах в ноябре 2008 года, когда разгорался пожар финансово-экономического кризиса.

              Тогда по инициативе французских и английских властей лидеры 20 стран мира собрались в Вашингтоне для обсуждения методов борьбы с мировым кризисом, который был вызван обрушением американских рынков из-за краха кредитно-финансовой пирамиды придуманных банками «ценных» бумаг. Первое время «двадцатка» собиралась каждые полгода, а потом ее саммиты стали ежегодными, превратившись в главную мировую встречу лидеров сильнейших держав. А после 2014 года этот формат окончательно задвинул в тень «большую восьмерку», превратившуюся с приостановкой российского участия в «большую семерку».

              За неполные 12 лет прошло 14 саммитов, последний был в конце июня в Осаке. А в ноябре в Эр-Рияде должен был состояться очередной. Но бурно начавшийся 2020 год не позволяет ждать так долго: экстраординарные меры по борьбе с пандемией коронавируса уже привели к беспрецедентному закрытию множества стран мира, падению мировой экономики и панике на мировых биржах.

              В этой ситуации бездействие главной глобальной структуры, «двадцатки», выглядит странно: она же создана для борьбы с кризисом, то есть для совместного обсуждения и координации действий. Что с того, что кризис начался не с экономики, а с пандемии – все равно все закончится глобальным падением мировой экономики. Но нынешний кризис уникален тем, что сочетает в себе сразу несколько угроз. Это здоровье, риск экономического коллапса, а также рост международной напряженности как в конфликтных зонах, так и в целом. И эти угрозы в той иной степени взаимосвязаны и влияют друг на друга.

              Предложение экстренно собрать «Большую двадцатку» поступило из страны, в нее не входящей. Как сообщили в понедельник в Мадриде, премьер-министр Педро Санчес позвонил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману:

              «Санчес подчеркнул в ходе разговора тяжесть ситуации санитарного и экономического кризиса, связанного с коронавирусом, и высказал мнение, что G20 должна взять на себя лидирующую роль в его преодолении.

              Необходимо передать четкое и твердое послание международному сообществу, что мировые лидеры готовы вместе противостоять угрозе коронавируса.

              Председатель правительства предложил созвать срочный и чрезвычайный саммит в виртуальном формате лидеров G20, чтобы оценить ситуацию и разработать новую дорожную карту».

              Испания, хотя и не входит в «Большую двадцатку», является членом Евросоюза, одного из участников этого клуба. Обращение к Саудовской Аравии понятно – именно она возглавляет сейчас «двадцатку» и проводит различные предшествующие ноябрьскому саммиту мероприятия. Меньше месяца назад, 22–23 февраля, в Эр-Рияде состоялась встреча министров финансов и глав ЦБ стран «двадцатки».

              И хотя в этой встрече уже не участвовали китайские представители, обсуждение перспектив мировой экономики носило еще достаточно благодушный характер. Даже в совместном коммюнике дается позитивный прогноз относительно роста мировой экономики на ближайшие два года, хотя и отмечается сохранение таких «негативных для роста факторов», как «геополитические и торговые конфликты» и вспышка эпидемии коронавируса.

              Однако за прошедшее время в ситуации не только с пандемией, но и мировыми рынками произошли серьезные изменения. Если раньше все смотрели в основном на Китай, то теперь главный пожар коронавируса бушует в Европе. За это же время обрушились цены на нефть, упали американские и мировые рынки. То есть масштабы мирового кризиса приняли угрожающий характер.

              При этом все страны принимают самостоятельные меры по борьбе с коронавирусом, закрываясь друг от друга, что ведет к еще большей панике и углубляет экономический кризис. Даже успехи в борьбе с вирусом в Китае и масштабнейшие меры по тушению биржевой паники, предпринятые в США, пока не дают никакого эффекта. В этих условиях встреча мировых лидеров способна остановить дальнейший обвал, как минимум послав успокоительный сигнал мировой экономике. Поэтому предложение Санчеса было принято принцем Мухаммедом (несущим, кстати, свою долю ответственности за усугубление экономического кризиса – именно его решение о снижении нефтедобычи спровоцировало падение цен на нефть).

              Как сообщили в Мадриде, саудовский лидер созовет саммит G20 в ближайшие дни в виртуальном формате. То есть в режиме онлайн-конференции. Такой, как хотели провести в минувший понедельник лидеры стран «Большой семерки» – его анонсировал Эммануэль Макрон, говоря о формате видеосвязи:

              «Мы будем координировать усилия, направленные на исследования для создания вакцины и способов лечения, и работать над экономическим и финансовым ответом».

              Однако на вечер вторника виртуальная встреча «Большой семерки» так и не состоялась. Хотя для расколовшегося Запада, прервавшего между собой сообщение, она по-прежнему актуальна. Но еще более актуальна для всего мира видеовстреча «Большой двадцатки», в которой есть Китай и Россия, Германия и Турция, Южная Корея и Аргентина, Южная Африка и Индонезия, Бразилия и Австралия. 

              Учитывая, что ничего подобного еще не было, сейчас главным вопросом становится технический – нужны защищенные каналы связи, причем не двухсторонние, а многосторонние. Потому что проводить онлайн-встречу «двадцатки» в несекретном режиме никто не будет.

              Как сказал во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

              «Между некоторыми странами установлены так называемые красные линии связи – то есть это линии криптосвязи, которые защищены от внешнего проникновения, которые позволяют вести более-менее секретные переговоры. Конечно, обсуждение каких-то чувствительных вопросов по открытым каналам связи представляется весьма затруднительным в современном мире».

              Понятно, что вопрос налаживания многосторонней связи можно решить достаточно быстро. Например, Владимир Путин проводил многосторонние видео- и телефонные переговоры, в частности по украинской тематике в «нормандском формате». Понятно, что на обустройство защищенных каналов связи из 20 столиц на некий единый узел (и уж тем более налаживание связи между всеми 20 столицами) уйдет какое-то время. Но при желании это можно сделать, пока весь мир сидит на карантине.

              Это куда правильней, чем обсуждать все вопросы в двухстороннем формате или ждать не виртуального ноябрьского саммита в Эр-Рияде. До которого, судя по так круто начавшемуся году, миру предстоит еще немало испытаний.


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