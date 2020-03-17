Песков рассказал о линиях криптосвязи между странами

У ряда стран есть секретные линии связи, к которым они прибегают для обсуждения «чувствительных» вопросов, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Между некоторыми странами установлены так называемые красные линии связи – то есть это линии криптосвязи, которые защищены от внешнего проникновения, которые позволяют вести более-менее секретные переговоры. Конечно, обсуждение каких-то чувствительных вопросов по открытым каналам связи представляется весьма затруднительно в современном мире», – передает его слова РИА «Новости».

Он также отметил, что в Кремле видели сообщения об идее проведения саммита G20 по коронавирусу, однако пока нет официальной детальной информации.

«Я не знаю, было ли что-то по дипканалам, но мы пока никакой более детальной информации не получали. Мы видели сообщения СМИ, может быть, есть смысл уточнить это в министерстве иностранных дел», – сказал Песков.

Речь идет о сообщении испанского правительства, из которого следует, что Саудовская Аравия, страна-председатель G20 в 2020 году, намерена провести в ближайшие дни онлайн-саммит по ситуации с коронавирусом.

Ранее президент Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, причем инфекция будет распространяться волнами.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие изменения ждут международные отношения в результате пандемии коронавируса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД