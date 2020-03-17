Глобализация не переживет пандемии

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17 марта, вторник  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
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Попытка США отсрочить новый кризис провалилась

Мировые рынки, нефть и рубль испытали очередной обвал в понедельник Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
США ошеломили мир очередными беспрецедентными мерами спасения экономики от коронавируса. Последний раз такие шаги американский регулятор предпринимал после банкротства Lehman Brothers в 2008 году. Однако рынки не поверили в способность США предотвратить мировую рецессию. Они снова обвалились, рубль вслед за падением нефти девальвировал. Даже оптимистичный сценарий выглядит в такой ситуации плохо.  Подробности...
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Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Коронавирус стал испытанием добродетели верующих

Верующим и священникам предписано блюсти гигиену и следить за здоровьем. Храмы пока не закрываютФото: Петр Ковалев/ТАСС
Католическая Пасха в 2020 году в Ватикане пройдет без прихожан, а папа Римский обратится к своей пастве по видео. В Италии, которая стала эпицентром коронавируса, такие вынужденные «реформы» оправданы. Церковные службы отменяют или переводят в видеорежим по всему миру – католики, протестанты и некоторые православные. Останутся церковные двери в России на Пасху открытыми? Подробности...
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Глобализация не переживет пандемии

Реакция на пандемию повлияет на мировой баланс силФото: Klaus Ohlenschläger/Picture
alliance/Global Look Press
Мир после коронавируса станет другим – это не алармизм и не кликушество. Не столько сама пандемия, сколько реакция человечества на нее свидетельствуют о том, что чрезвычайно глобализированный мир выйдет из кризиса не таким, каким вошел в него. Какие изменения ждут международные отношения и какие тенденции будут теперь набирать силу? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Давайте отложим ворчание на потом

Сергей Худиев, публицист, богослов
Цена паники и недоверия в таких обстоятельствах оказывается непомерно высокой – и то, что было в другое время безобидным фрондерством, может обернуться чьим-то заражением и смертью. Вот пандемия закончится – тогда и наворчимся всласть. Подробности...
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Демократия – это не идеалы, а практики

Алексей Алешковский, сценарист
Ностальгия демократической интеллигенции по лихим 90-м – типичная ошибка выживших, которые полагают, что успешный опыт страны описывается их позитивными судьбами, а побочные жертвы были неизбежной ценой за воссоединение с идеалами: лес рубят, щепки летят. Подробности...
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Мы должны быть готовы к реальной кибервойне

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Киберугрозы со стороны России – мнимые. А законы и «боевые действия» в Сети – вполне реальные. И все – против нас. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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    США заразили Китай коронавирусом?

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      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

          Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?
          • Да

          • Нет

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              Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?

              Глобализация не переживет пандемии

              Реакция на пандемию повлияет на мировой баланс сил   17 марта 2020, 11:30
              Фото: Klaus Ohlenschläger/Picture
              alliance/Global Look Press
              Текст: Петр Акопов

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              Мир после коронавируса станет другим – это не алармизм и не кликушество. Не столько сама пандемия, сколько реакция человечества на нее свидетельствуют о том, что чрезвычайно глобализированный мир выйдет из кризиса не таким, каким вошел в него. Какие изменения ждут международные отношения и какие тенденции будут теперь набирать силу?

              Главная новизна коронавируса в том, что мир наблюдает за его распространением в режиме прямой трансляции. Когда в 2003-м бушевала атипичная пневмония, а в 2009-м – свиной грипп, человечество еще было не настолько едино: распространение интернета не было практически всеобщим, а жизнь в онлайне не стала правилом для большой части жителей Земли.

              Сейчас же как сама вспышка, так и реакция на нее, отслеживается всем человечеством и приводит к росту панических настроений среди части населения, что влияет, в свою очередь, на поведение всех остальных и действия властей. Карантинные и ограничительные меры, в свою очередь, усугубляют падение мировой экономики, которое уже началось, но пока еще не приобрело необратимый характер. Страны закрываются друг от друга, а глобализацию одни проклинают, а другие считают единственной панацеей от эпидемии. В любом случае через какое-то время кризис закончится. Представим себе, что к лету пандемия спадет – и страны начнут делать выводы из тех уроков, которые они получили в ходе борьбы с ней. 

              Уже понятно, что глобализация, о кризисе которой уже давно говорили не только ее противники, но и часть сторонников, не справляется с реальными угрозами человечеству, а лишь усугубляет их. И дело не только в скорости распространения коронавируса по всему миру авиапассажирами, а в том, что никакого общепланетарного плана по борьбе с ним не существует.

              А ведь главное достоинство глобализации, по мнению ее адептов, как раз в том, что она позволяет объединить силы всего человечества в борьбе с угрозами и вызовами – голодом, болезнями, войнами (нашествиями инопланетян – добавить по вкусу). Единое мировое правительство, власть мудрецов или самой развитой части человечества в виде Запада – неважно что именно, но эта надстройка должна, по глобалистской же идее, твердой рукой вести человечество через бури и испытания к светлому цифровому мультикультурному постгуманистическому будущему.

              Ничего этого мы не наблюдаем в последние месяцы. Даже авангард глобализации, ее автор – атлантический Запад не просто раскололся внутри себя (Штаты закрылись от Европы), но и поставил под сомнение свою собственную интеграцию: Евросоюз исчез, уступив место действиям национальных правительств.

              Понятно, что с точки зрения приверженцев глобализации, это произошло не потому, что она плоха или слаба, а потому, что ее мало и она еще несовершенна. Но для большинства живущих сейчас на Западе людей вывод будет один: только национальное государство и может что-то сделать для защиты граждан от беды, все наднациональные структуры – это фикция и нахлебники.

              В результате на выходе из пандемии вырастет влияние сторонников национальных государств.

              В той же Европе вопрос углубления евроинтеграции будет практически снят с повестки дня.

              В остальном мире отношение к интеграции будет примерно таким же – зачем нужны эти наднациональные органы, если они не в состоянии ничего сделать во время кризиса?

              Одновременно можно ожидать обратной кампании. Сторонники глобализации будут использовать уроки пандемии для того, чтобы убедить всех в том, что все проблемы от того, что у нас было «мало социализма», то есть глобализма, и надо, наоборот, сделать все человечество по-настоящему единым.

              Мало кто с этим согласится. А вот рост популярности националистов по всей Европе будет вполне предсказуемым. Учитывая, что они и так все последние годы набирали очки на фоне кризисов с беженцами, недовольством евроинтеграцией и размыванием национальной идентичности, нынешний приток симпатий может ускорить их приход к власти. А там, где это пока невозможно, как в Германии, усугубить кризис правящих партий.

              Националисты и так брали власть во все большем числе ключевых стран мира. Теперь акции национально-ориентированных политиков пойдут вверх везде.

              Второй вывод из кризиса тоже лежит на поверхности: так называемые авторитарные системы оказались эффективнее так называемых либеральных. Понятно, что Китай был источником коронавируса, но именно его государственное и общественное устройство (на самом деле куда менее коммунистическое, чем кажется, и куда более национальное) позволило достаточно быстро блокировать распространение вируса. При этом важен ведь не только уровень организованности того или иного народа, но и социально-экономический уклад его государства.

              Государственный контроль, государственная собственность, государственная организация медицины – вот на что обратят внимание те, кому до этого хватало сказок о невидимой руке рынка. Это приведет к росту популярности социалистов как сторонников общественного контроля и общественной же собственности.

              Отдельная тема – огромный выброс панической и конспирологической «информации». Все получили наглядный урок информационных войн: как можно обвинять другую страну или тайные силы в распространении или даже изобретении «биологического оружия». Хотя естественное происхождение коронавируса не вызывает вопросов, когда в мире будут проведены опросы общественного мнения, выяснится, что большинство (или огромная часть) граждан во всех странах мира уверены в искусственном характере вируса.

              На ваш взгляд

               
              Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?


              Обсуждение: 53 комментария

              Это не только показывает мифологичность человеческого сознания, но и дает представление о состоянии умов нынешнего человечества, хорошо подготовленного (не только массовой культурой и СМИ) к тому, что ему предстоят страшные испытания. Это дает огромные возможности для управления и манипуляции мировым общественным мнением – через угрозы, реальные или мнимые, какой-нибудь новой пандемии.

              Скажется вирус и на мировом балансе сил, в первую очередь из-за его китайского происхождения. Попытки использовать пандемию для нагнетания китаефобии нельзя назвать особо успешными. Да, в первое время в разных странах рос страх перед китайцами, но потом, по мере того, как мир увидел, что благодаря беспрецедентным мерам Китай смог «запереть» вирус в Ухане и успешно лечить больных, эти страхи спали.

              Зато выросло уважение к силе и возможностям китайского государства, к организованности китайского общества, особенно на фоне запоздалой реакции европейских властей и проблем в той же итальянской медицине. В целом Европа, продемонстрировавшая слабость европейского единства в рамках ЕС, потеряет в своем мировом весе, а Китай нарастит свое влияние. В Штатах усилятся позиции националистов-антиглобалистов Трампа, что обеспечит действующему президенту еще более уверенное переизбрание в ноябре.

              Закрытие границ, как и остановка множества разных производств в Китае, ставшим «мировой фабрикой», убедит все настоящие мировые державы в необходимости пересмотреть порог безопасности в сторону его повышения. При малейшей возможности они будут стараться перенести производство жизненно необходимых в кризисной ситуации товаров (и речь идет не только о лекарствах) в собственную страну. Это не убьет мировое разделение труда, но сделает железную поступь глобализации куда менее уверенной.

              Глобализация до нынешнего кризиса сталкивалась в основном с политическими проблемами – недовольством населения или элит, с противодействием стран-цивилизаций (не готовых играть под управлением атлантических дирижеров единого мира), но сохраняла впечатление о своей экономической безальтернативности. Ну что вы хотите, капитал идет туда, где выгодно – из Европы в Азию, из Азии в Африку.

              Никого не волнует, где шьют джинсы, в Эфиопии или Бангладеш. Но всех теперь беспокоит, где разрабатывают и производят лекарства и медицинское оборудование. А ведь это наука и высокотехнологическая промышленность – то, что и определяет статус и силу любой по-настоящему великой державы. Наряду с контролем за собственными границами, денежной системой, продовольственной безопасностью (то есть самообеспечением).


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