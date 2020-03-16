ВОЗ: Коронавирус распространился за пределами Китая больше, чем в самой КНР

За прошлую неделю число заразившихся коронавирусом Covid-2019 и умерших от него за пределами Китая превысило количество инфицированных и скончавшихся в КНР, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«За прошедшую неделю мы наблюдали быстрое увеличение случаев COVID-19. На данный момент известно о большем числе случаев [заражения] и смертей в остальном мире, чем в Китае», – передает его слова ТАСС.

Накануне сообщалось, что общее число заболевших в Китае составляет 80 тыс. 844 человек, выздоровели 66 тыс. 911, умерли 3 тыс. 199 человек.

В среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

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