Обнародованы данные о распространении коронавируса в Китае и Южной Корее

Число жертв коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 10, количество заразившихся возросло на 20, 1370 человек выздоровели, сообщил Госкомитет по здравоохранению КНР. Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее возросло на 76, выздоровели 120 пациентов, сообщил Центр контроля заболеваний.

По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, общее число заболевших в Китае к утру воскресенья достигло 80 тыс. 844 человек, выздоровели 66 тыс. 911, умерли 3 тыс. 199, передает ТАСС.

В провинции Хубэй за минувшие сутки выявлено четыре новых случая заражения, все они зафиксированы в ее административном центре – городе Ухань, с которого и началась пандемия. Количество летальных исходов в Хубэе за прошедший день возросло на 10 (все они зарегистрированы в Ухане), до 3085. Число выздоровевших в провинции увеличилось до 54 тыс. 278.

Тем временем Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения Республики Корея сообщил, что количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло на 76 и достигло 8 тыс. 162, общее число летальных исходов составило 75.

По данным южнокорейских врачей, из больниц выписаны 120 пациентов, всего с начала распространения коронавируса в Южной Корее выздоровели 834 человека.

В то же время, по данным Ренхап, к 15 марта число новых случаев заражения за сутки впервые с 21 февраля оказалось менее 100.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Россия с пятницы временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией.

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