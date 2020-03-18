В Совфеде заявили о шантаже России со стороны Черногории

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18 марта, среда  |  Последнее обновление — 12:35  |  vz.ru
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Российской экономике добавили защиты от китайского вируса

Государство поддержит пострадавших от вируса Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Банк России и правительство рассказали о мерах для поддержки бизнеса и граждан в условиях негативного влияния коронавируса на экономику. Если в 2008 году господдержка была оказана в первую очередь банковской системе, то на этот раз объектом помощи стали малый и средний бизнес. Компаниям этого сектора обещаны налоговые, кредитные и другие поблажки. Подробности...
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Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Русский офицер отменил «смертный приговор» пионерам авиации

Константин Арцеулов застал и самые ранние самолеты, и начало космической эрыФото: Фотохроника ТАСС
Ровно сорок лет назад, 18 марта 1980 года, завершилась земная жизнь легендарного человека, одного из пионеров русской авиации – Константина Арцеулова. В отведенные ему восемьдесят восемь лет уместилась целая эпоха. Но самое главное – он впервые в мире создал методику предотвращения едва ли не самых частых авиакатастроф того времени. Как это произошло? Подробности...
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Сталин помешал Франции стать советской

К концу двадцатых годов 300 тысяч французов официально считались коммунистамиФото: Pascal Parrot/Reuters
Ровно 100 лет назад Владимир Ленин поставил перед Коминтерном задачу − сделать Францию советской республикой и союзником СССР. С тех пор французы не раз останавливались в одном шаге от этого, причем тогда, когда в США и Британии были абсолютно уверены, что власть во Франции неизбежно перейдет к коммунистам. Кто помешал поднятию над Парижем красного флага? А главное − почему? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Нам всем стоит повариться в собственных котелках

Герман Садулаев, писатель, публицист
Борьба с пандемией – не повод, а скорее знак, что нам всем следует пересмотреть отношение к миграции. Не к мигрантам как к людям: люди всегда достойны человеческого отношения, а попавшие в беду – помощи и сочувствия. А к массовой миграции как социальному явлению. К ее причинам и последствиям. Подробности...

Чем для Европы закончится «чрезвычайка»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Вопрос стоит не об убытках, а о выживании целых секторов экономики, которые далеко не сводятся к «туризму». Проблемы ЕС, а вместе с ним и России – в физическом выживании людей, которые в условиях экономического краха останутся без средств к существованию. Подробности...
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Как гарантированно спастись от ядерной войны и коронавируса

Антон Крылов, журналист
Благодаря современным технологиям жизнь в деревне уже давно перестала быть синонимом бытового неустройства. Септик, насос, электричество, интернет. До супермаркета, может, подальше, чем в городе, зато без пробок. Подробности...
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      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
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          • Буду держаться от него подальше

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              В Совфеде заявили о шантаже России со стороны Черногории

                 18 марта 2020, 12:20
              Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
              Текст: Наталья Макарова

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              «Это шантаж. Черногория по сути взяла российских туристов в заложники», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич. Так он прокомментировал сообщения о том, что Черногория разрешит Москве эвакуировать около тысячи россиян из страны только в том случае, если Россия доставит 50 граждан Черногории в Тиват без билетов.

              «Мы наблюдаем шантаж со стороны правительства Черногории. Других слов я подобрать не могу. Боюсь, ради интересов наших граждан России придется выполнить поставленное Черногорией условие», – предположил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

              По его мнению, Черногория, исходя из экономических соображений, довела ситуацию до того, что граждане России не могут выехать обратно на родину. «Это попытка максимально заработать на беде. Они и нас подставляют таким образом. Потому я не исключаю, что они будут нас шантажировать дальше», – отметил сенатор.

              «Но, думаю, в ближайшее время этот вопрос будет разрешен. Нам удастся эвакуировать своих граждан из Черногории в связи со сложившейся ситуацией», – уверен Клинцевич.

              Напомним, лоукостер «Победа» не может получить разрешения правительства Черногории на вывоз около 1 тысячи граждан России из Тивата. Источник, близкий к российским авиавластям, сообщил, что Черногория выдвинула требование для выдачи соответствующего разрешения.

              По его словам, Черногория готова выпустить россиян, у которых есть билеты на рейсы российских авикомпаний, со своей территории, «только если будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями».

              Ранее во вторник стало известно, что в Черногории, которая закрыта для авиарейсов из-за коронавируса, остались более 1 тыс. пассажиров российского лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»).

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