Эксперт оценил американский мультфильм об уничтожении «Тополя-М»

«Прорвать систему противовоздушной обороны и уничтожить «Тополь-М» нереально», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Так он прокомментировал мультфильм об уничтожении «Тополя-М» и С-400 «Триумф», представленный американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin.

«Такие ролики – это по сути своей фейки. У американцев есть самолеты дальнего авиационного обнаружения AWACS и высокоточные ракеты. Но прорвать эшелонированную систему ПВО, которая охраняет позиционные районы Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) нереально», – считает экс-заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств – участников СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

Он пояснил, что районы расположения РВСН тщательно охраняются в общей системе противовоздушной обороны. «Конкретно для охраны каждой дивизии или полка РВСН назначается соответствующее подразделение. Таким образом комплексы «Тополь-М» защищены от высокоточного оружия радиоэлектронной борьбы и огневого противодействия ЗРК», –рассказал эксперт.

Кроме того, Бижев отметил, что комплексы «Тополь-М» оснащены автомобильными шасси, что дает им преимущество мобильности. «Они постоянно передвигаются. У них несколько позиционных районов. Благодаря хорошей маскировке, их нельзя просматривать из космоса. Позиции войск РВСН тщательно охраняются от разведок всех видов, включая электронную и агентурную. Потому «Тополь-М» не так просто уничтожить», – подчеркнул Бижев.

Напомним, американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin опубликовала ролик о работе подразделения Skunk Works, которое занимается наиболее секретными разработками. В мультфильме показано уничтожение ракетного комплекса «Тополь-М» и прикрывающего его ЗРК С-400 «Триумф».

В ролике сказано, что цели ликвидировали с помощью крылатой ракеты, которая, в свою очередь, наводится при помощи истребителей, беспилотников и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США бездоказательно хвастают победой над С-400.

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