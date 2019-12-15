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В 2020 году стоимость кредитов может вернуться на уровень 2013 годаФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Центробанк решился на пятое снижение ключевой ставки в этом году. У экспертов нет сомнений — он продолжит начатое дело в 2020 году. Более того, ставка впервые может вернуться к докризисному уровню 2013 года в 5,5%. «Свободных денег» у россиян станет больше, что поможет росту российской экономики. Однако есть факторы, которые могут этому помешать и вернуть ЦБ к политике закручивания гаек. Подробности...
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О самых сумасбродных идеях академика Сахарова предпочитают умалчивать

Разные ипостаси Сахарова мешают цельному его восприятиюФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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США бездоказательно хвастают победой над С-400

Пентагон угрожает прорвать оборону российских систем ПВО с помощью новой тактической ракетыФото: lockheedmartin.com
Новая американская ракета средней дальности якобы способна преодолеть российскую систему ПВО, уверяет американский генерал Джон Рафферти. Первые испытания грозы российских систем защиты уже прошли и даже успешно. Через несколько лет эти ракеты начнут серийно производить. Неужели российская система С-400, доказавшая свою эффективность в Сирии, не сможет отразить нападение новой американской ракеты? Подробности...
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Британию накрыл «кризис бездомных»

Одна из самых богатых стран мира стремительно наполняется нищимиФото: Darren Staples/Reuters
Одна из самых богатых стран мира – Великобритания – странным образом погружается в кризис, характерный только для государств третьего мира. В стране стремительно растет количество бездомных, причем это не какие-то мигранты или маргиналы, а обычные представители британского среднего класса. Как же так происходит? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
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              Пентагон угрожает прорвать оборону российских систем ПВО с помощью новой тактической ракеты   15 декабря 2019, 20:04
              Фото: lockheedmartin.com
              Текст: Ольга Самофалова

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              Новая американская ракета средней дальности якобы способна преодолеть российскую систему ПВО, уверяет американский генерал Джон Рафферти. Первые испытания грозы российских систем защиты уже прошли и даже успешно. Через несколько лет эти ракеты начнут серийно производить. Неужели российская система С-400, доказавшая свою эффективность в Сирии, не сможет отразить нападение новой американской ракеты?

              Разрабатываемая Lockheed Martin ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» якобы будет способна преодолеть российскую систему противовоздушной обороны (ПВО), заявил американский генерал Джон Рафферти в интервью Breaking Defense.

              По его словам, на европейском театре боевых действий эта новая ракета дальностью 500 км будет использоваться в первую очередь для преодоления российской ПВО, а в Тихом океане – противодействовать китайским боевым кораблям.

              Precision Strike Missile, как ожидается, заменит тактическую ракетную систему ATACMS, принятую на вооружение в 1990 году в продолжение программы времен холодной войны. Ракеты ATACMS способны поражать неподвижные цели на расстоянии до 300 км. Дальность новой ракеты будет увеличена минимум до 500 км. Кроме того, по размеру новая боеголовка будет меньше предшественницы, поэтому ракета будет занимать в два раза меньше места, что позволит разместить в установках большее число зарядов, рассказал генерал. Потенциально число поражаемых целей может удвоиться. Никаких других технических характеристик новой ракеты до сих пор не публиковалось.

              Испытание PrSM было проведено буквально 10 декабря на полигоне Уайт Сэндз в Нью-Мексико. Ракета преодолела приблизительно 240 километров и поразила все цели. То есть ракета пролетела в реальности лишь половину заявленной дальности.

              Американское издание уверяет, что это оружие может поступить на вооружение уже в 2023 году. Через два года ее планируется обновить, оснастив функцией отслеживания и уничтожения двигающихся целей в зависимости от их радиоизлучения.

              Однако российские военные эксперты со скепсисом относятся к заявлению американского генерала. Ведь никаких доказательств такого превосходства над российскими зенитными ракетными комплексами предоставлено не было, даже технические характеристики еще неизвестны. Тогда как российские системы ПВО доказали свою эффективность в Сирии.

              Американские военные уже не раз выдавали желаемое за действительное, тем более, что российские системы ПВО стоят у них как ком в горле. Даже Турция на фоне сближения с Россией предпочла купить российские С-400 вместо американских систем Patriot.

              «Наши перспективные системы ПВО С-350, С-400 и С-500 разрабатываются таким образом, чтобы отражать нападение воздушного противника на 10-15 лет вперед, с сильным превосходством. Поэтому ни у одной страны в мире нет средств нападения, которые наши современные комплексы не могли бы отразить и уничтожить в ближайшие десятилетия»,

              – заявил газете ВЗГЛЯД бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств–участников СНГ, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

              Заявление американского генерала он считает не более чем рекламой. «Американцы явно поторопились со своими оценками. К тому же как они могут делать такой вывод без проведения полигонных испытаний? У них же нет наших комплексов ПВО, чтобы проверить. К тому же эта ракета не принята у них на вооружение, это еще только опытное изделие. Это суждение скорее является рекламой», – говорит Бижев.

              «Сказать можно, что угодно, но надо доказать. Есть физические принципы, которые невозможно обойти, например, прямая видимость радиолокаций. Есть вещи как дважды два четыре, которые никогда не будут пятью», – считает военный эксперт.

              Экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев также считает слишком громким и преждевременным заявление США о борьбе с российской системой ПРО. Тем более еще идут испытания, и о реальных характеристиках ракеты говорить еще рано. По мнению эксперта, новая американская ракета имеет характеристики, близкие российским тактическим ракетным комплексам «Искандер» как по дальности, так и по скорости и траектории полета, передает RT.

              В конце концов, считает Бижев, российские военные начнут делать аналоги американской ракеты и испытывать их на наших средствах ПВО. «Мы не имеем права производить оружие обороны, которое не сможет отразить существующие средства воздушно-космического нападения. Мы должны иметь такую систему обороны, которая любого вероятного противника и в космосе, и в воздухе уничтожит», – считает Бижев.

              Однако недооценивать соперника не стоит. После того, как в августе 2019 года США в одностороннем порядке вышли из Договора РСМД, президент России Владимир Путин пообещал, в случае подтверждения производства в США ракет средней дальности, приступить к разработке аналогичных ракет. Минобороны, МИД и Службе внешней разведки дан приказ тщательно наблюдать за американскими шагами в этом направлении.

              Конечная цель США – разместить свои баллистические ракеты средней дальности в Европе на территории стран–членов НАТО, и нацеливать их будут на Россию. «К данной ракете будет предусмотрена как обычная, так и ядерная боеголовка. Поэтому это реальный фактор угрозы национальной безопасности России», – считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает RNS. Задача Москвы, конечно, не допустить такого опасного соседства.

              «Если они это сделают и нацелят ракеты на нас, нам придется отвечать со всеми вытекающими последствиями. Эта угроза будет нейтрализована с опорой на современное российское высокоточное, в том числе гиперзвуковое, оружие», – добавляет он.

              Пентагон чуть ли не раз в месяц заявляет, какую кропотливую работу он ведет для уничтожения российской системы противовоздушной обороны. США пытаются найти уязвимые места и прорабатывают разные варианты преодоления российской ПВО. Осенью, например, в Пентагоне заявили о наличии плана по преодолению противовоздушной обороны в Калининграде, который больше выглядит как словесная угроза. «Если нам придется уничтожить, например, Калининградскую ПВО, пусть не будет никаких сомнений в том, что у нас есть план», – заявил тогда главнокомандующий американскими ВВС в Европе Джеффри Ли Харриган. На что губернатор Калининградской области предложил американским генералам вспомнить историю и что происходило с теми, у кого были подобные планы в отношении России.

              Недавно американский портал C4ISRNET сообщил, что 16-я Воздушная армия ВВС США совместно с другими подразделениями имеет сценарий нападения на российские системы ПВО. По сценарию сначала разведка, киберкомандование и Агентство национальной безопасности США должны собрать разведданные о расположении этих систем, их взаимодействии и эксплуатации. Однако у России существует достаточно тактических приемов противодействия подобному сценарию, говорил военный эксперт Александр Горьков. 

              Что касается испытания в США на этой неделе баллистической ракеты наземного базирования дальностью 500 км, то это является доказательством лжи американцев, считает Коротченко. Дело в том, что ракеты такой дальности были запрещены Договором РСМД. Несколько месяцев назад договор был разорван американцами. Однако начало испытаний доказывает, что работа над этой ракетой началась задолго до разрыва ДРСМД.

              Цикл разработки ракетного оружия исчисляется годами. По мнению Коротченко, концептуальная разработка американской ракеты была начала в 2005-2006 годах, а фактическое проектирование и отработка элементов ракеты – в 2010-м. «Американцы все это время нагло лгали, обвиняя нас в нарушении договора для того, чтобы под прикрытием этой лжи самим разрабатывать и производить указанный вид оружия», – заключает военный эксперт.

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