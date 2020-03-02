Погибший муж блогера Диденко заказал больше рассчитанного для него количества сухого льда

Муж блогера Екатерины Диденко Валентин, погибший во время празднования ее дня рождения в бане, просил рассчитать ему безопасное количество сухого льда для задымления бассейна, однако все равно купил на 10 килограмм больше, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что мужчина несколько раз менял решение о том, сколько ему потребуется льда.

«Технический специалист компании, исходя из поставленных заказчиком задач, рассчитал необходимый вес сухого льда в 50 килограммов», – сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

По словам водителя, доставившего лед Диденко, заказ у него принимал сам Валентин. Он рассказал сотруднику доставки, что лед ему нужен для бассейна.

«Я говорю ему: «Будьте аккуратней там, не обожгитесь не обмерзните, он же холодный». Он на это ответил, что бассейн с подогревом и он все знает – не первый раз сталкивается со льдом», – пояснил мужчина.

Диденко заявил, что ведет блог и часто работает с сухим льдов в своих видео.

«Расплатился, расписался, попрощались. Пожелал ему удачного праздника, и все», – сообщил доставщик.

Напомним, в прошлую пятницу популярная блогерша Екатерина Диденко отмечала день рождения. По предварительным данным, на празднике один из гостей бросил в бассейн почти 30 кг сухого льда. В результате семь человек получили химические ожоги и отравление, двое умерли на месте. Третьим погибшим стал Валентин Диденко, муж блогерши. Сама девушка призналась, что осознала произошедшее только на следующий день после трагедии.

Диденко в Instagram рассказала о последней воле своего супруга Валентина, одного из трех погибших на вечеринке девушки в московской бане.

Психолог рассказала, что поведение блогера Екатерины Диденко после вечеринки в честь дня ее рождения может свидетельствовать о зависимости девушки от социальных сетей.