Число погибших на празднике популярной блогерши в Москве возросло до трех человек

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29 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 11:22  |  vz.ru
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Коронавирус обнажил изъян мировой экономики

Коронавирус претендует на роль «черного лебедя»Фото: Kimimasa Mayama/EPA/ТАСС
Фондовые рынки, нефть и рубль ушли в недельное пике. На самом деле обвал назревал уже давно. Просто никто не думал, что поводом для него станет коронавирус, а не другие факторы, как, например, война в Иране. Как события будут развиваться дальше и стоит ли поддаваться финансовой панике обычным россиянам? Подробности...
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Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС
Обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией. Анкара обвиняет правительственные войска в том, что они вошли в зону деэскалации. Сирия тоже высказывает Турции претензии в нарушении договоренностей. И хотя полный текст меморандума никто не видел, из того что было объявлено для СМИ можно сделать вывод - Анкара свои обязательства не захотела или не смогла выполнить. Подробности...
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Как загадочная случайность остановила злейшего врага Москвы

Вальтер фон Плеттенберг всю жизнь мечтал сокрушить РоссиюФото: общественное достояние
28 февраля 1535 года (465 лет назад) в 85-летнем возрасте скончался ландмейстер Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг. Этот талантливый администратор и полководец был злейшим врагом России, сражался с ней и даже пытался организовать всеевропейский крестовый поход против Москвы. Провалить его планы в один из ключевых моментов русской истории помогла случайность и один-единственный человек. Подробности...
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Почему американских фермеров накрыла волна самоубийств

Американские фермеры неожиданно стали группой риска для суицидовФото: Eugene Garcia/EPA/ТАСС
Проблема, характерная для стран третьего мира, сегодня стала чудовищной тенденцией в богатейшем государстве – Соединенных Штатах Америки. Среди американских фермеров учащаются случаи самоубийств. Это тем более удивительно, что суицид среди крестьян стал распространен сильнее, чем даже среди наркоманов. Что происходит с американскими фермерами? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Отсутствие самоуважения снижает иммунитет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Эпидемия коронавируса стремительно охватывает все новые страны. Вместе с физической инфекцией обычно приходит инфекция психологическая – панические слухи, которые, в отличие от вируса, легко распространяются через интернет. Подробности...
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Коронавирус может сделать Берни Сандерса президентом США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Если фабрики, офисы и торговые центры начнут закрываться, никто не будет разбираться в причинах происходящего. Оптимизм, который испытывают сегодня жители ключевых для Трампа штатов, улетучится. Подробности...
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«Сеть» затянула в себя мораль и принципы

Алексей Алешковский, сценарист
Вся эта история, больше всего напоминающая о «Бесах» Достоевского, свелась в зеркале общественного мнения к моральному выбору между правдой и политической целесообразностью. Подробности...
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    Конфликт России и Турции в Сирии: главное

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      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

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      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
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      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
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              Число погибших на празднике популярной блогерши в Москве возросло до трех человек

                 29 февраля 2020, 10:59
              Фото: кадр из видео
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Умер еще один пострадавший при ЧП в банном комплексе «Девятый вал», где популярная блогерша Екатерина Диденко праздновала день рождения, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

              Иванова сообщила, что «несколько участников мероприятия госпитализированы, один из них, несмотря на оказанную помощь медицинскую, скончался», передает РИА «Новости».

              В рамках расследования уголовного дела допрошены сотрудники банного комплекса.

              Источник в экстренных службах сообщил, что «в реанимации умер Валентин Диденко – муж девушки, которая отмечала день рождения», передает ТАСС.

              Кроме того, в больнице еще остаются четверо пострадавших.

              В пятницу вечером популярная в соцсети Instagram блогерша Екатерина Диденко отмечала день рождения. По предварительным данным, на празднике один из гостей бросил в бассейн почти 30 кг сухого льда. В результате семь человек получили химические ожоги и отравление, двое умерли на месте.

              Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя столичного главка СК взять на контроль расследование происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

              Всего, по данным СК, на вечеринке было 18 человек.

              Диденко специализируется на аптечных препаратах, она провизор и называет себя «аптечным ревизорро». На ее блог подписаны более 1 млн человек.

              Брикеты с сухим льдом нельзя брать голыми руками, так как экстремально низкая температура может вызвать сильный ожог. Ожог сравним с соприкосновением с огнем или раскаленным металлом. Кроме того, от сухого льда необходимо беречь мебель – она может треснуть. Остатки сухого льда не следует выбрасывать в унитаз или в раковину.


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