Блогер-миллионник умерла в день рождения в Москве после купания в бассейне с сухим льдом

Два человека, в том числе 29-летний блогер-миллионник Екатерина Диденко, погибли в московском банном клубе «Девятый вал» после купания в бассейне с сухим льдом, сообщают Telegram-каналы.

«29-летняя блогер Екатерина Диденко погибла не приходя в сознание», – сообщает Telegram-канал «112».

Кроме того, по данным Telegram-канала Mash, скончался еще один человек и шестеро гостей вечеринки пострадали.

Инцидент произошел на праздновании 29-летия Диденко. Отмечается, что лед купил ее муж. Предполагалось создать с его помощью эффектный пар. Трагедия произошла после того, как сухой лед бросили в бассейн, после чего в него прыгнули гости.

При этом Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщает, что бассейн высыпали около 25 кг сухого льда.

«Люди начали синеть. Повезло тому, кого вытащили первым», — сообщил источник телеканала «360» в диспетчерской скорой помощи.

По предварительным данным, на месте происшествия работают четыре бригады скорой помощи.

Инцидент подтвердили ТАСС источник в экстренных службах. «В банном клубе по адресу: Коломенский проезд, 10, четыре человека упали в бассейн с сухим льдом и получили химические ожоги», – рассказал источник.

Диденко специализировалась на аптечных препаратах, она провизор и называет себя «аптечным ревизорро». На ее блог в Instagram подписаны более 1 млн человек.

Согласно информации из открытых источников, брикеты с сухим льдом нельзя брать голыми руками, так как экстремально низкая температура может вызвать сильный ожог. Однако кратковременные тактильные контакты допускаются, при этом ожог все же будет, так как он проникнет глубоко в ткани. Ожог сравним с соприкосновением с огнем или раскаленным металлом. Лечится поражение мазью с антибиотиками. Кроме того, от сухого льда необходимо беречь мебель – она может треснуть. Остатки сухого льда не следует выбрасывать в унитаз или в раковину.