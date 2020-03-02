Психолог оценила поведение блогера Диденко после смертельной вечеринки

Поведение блогера Екатерины Диденко после вечеринки в честь дня ее рождения может свидетельствовать о зависимости девушки от социальных сетей, заявила психолог Наталья Пятницкова.

По мнению эксперта, публикации Екатерины в соцсети могут указывать на посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Вероятно, она «перенесла общение в виртуальный мир, ожидая оттуда поддержки и понимания».

«Еще одним из вариантов может быть вторая фаза горя, для которой характерно не отрицание самого факта потери человека, а отрицание факта постоянства потери. Человек еще не осознает всю глубину происшествия», – рассказала в беседе с телеканалом «360» Пятницкова.

Психолог отметила, что в такие моменты реальность «воспринимается через прозрачную пелену». Она предполагает, что на осознание случившегося может потребоваться длительное время, например, полгода.

Напомним, в прошлую пятницу популярная блогерша Екатерина Диденко отмечала день рождения. По предварительным данным, на празднике один из гостей бросил в бассейн почти 30 кг сухого льда. В результате семь человек получили химические ожоги и отравление, двое умерли на месте. Третьим погибшим стал Валентин Диденко, муж блогерши. Сама девушка призналась, что осознала произошедшее только на следующий день после трагедии.

Диденко в Instagram рассказала о последней воле своего супруга Валентина, одного из трех погибших на вечеринке девушки в московской бане.

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