Блогерша Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказала о последней воле своего супруга Валентина, одного из трех погибших на вечеринке девушки в московской бане.

Обращение Диденко появилось в разделе Stories на ее странице в Instagram.

Блогер сообщила, что ее супруг будет кремирован, а не похоронен. «Валя хотел, чтобы его кремировали и чтобы его прах я развеяла над полем», – рассказала она.

«Он говорил: «Я не хочу, чтоб меня хоронили, я не хочу, чтоб меня отпевали. Я хочу, чтоб меня кремировали и развеяли прах», – добавила блогер.

Напомним, в пятницу популярная блогерша Екатерина Диденко отмечала день рождения. По предварительным данным, на празднике один из гостей бросил в бассейн почти 30 кг сухого льда. В результате семь человек получили химические ожоги и отравление, двое умерли на месте. Третьим погибшим стал Валентин Диденко, муж блогерши. Сама девушка призналась, что осознала произошедшее только на следующий день после трагедии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что близких блогерши Диденко погубил «гигантский огнетушитель».