Начались испытания подлодки «Волхов»

Швартовые испытания дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 («Варшавянка») «Волхов» стартовали в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба «Адмиралтейских верфей» – предприятия, на котором строится подлодка.

«АО «Адмиралтейские верфи» приступило к проведению швартовных испытаний большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Волхов», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Испытания займут около трех месяцев. За это время специалисты проверят все системы, устройства и механизмы корабля. После швартовых испытаний корабль сможет отправиться на заводские ходовые и государственные испытания.

Вторую «Варшавянку», построенную для Тихоокеанского флота, заложили в июле 2017 года и спустили на воду в декабре 2019 года.

Напомним, в августе источник в ОПК сообщил, что согласно контрактам, в 2020 году «Адмиралтейские верфи» сдадут ВМФ две дизель-электрические подводные лодки: подлодку «Волхов» проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 «Кронштадт», но с обычной, а не воздухонезависимой энергетической установкой.

Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тыс. тонн, скорость подводного хода – 20 узлов, глубину погружения – 300 метров, экипаж – 52 человека. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.

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