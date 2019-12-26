Подлодку проекта 636.3 для ТОФ спустили на воду в Петербурге

Вторую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 «Волхов» для Тихоокеанского флота спустили на воду на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи».

«Сегодня мы спускаем подводную лодку «Волхов», чем завершаем все торжественные мероприятия уходящего года... В целом строительство последующих кораблей идет согласно заключенному контракту», – передает РИА «Новости» заявление гендиректора «Адмиралтейских верфей» Александра Бузакова на церемонии спуска.

«Экипажи... готовы к боевому применению и эксплуатации этих подводных лодок (проекта 636.3 )», – заявил командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота Владимир Якушев.

Напомним, в августе источник в ОПК сообщил, что согласно контрактам, в 2020 году «Адмиралтейские верфи» сдадут ВМФ две дизель-электрические подводные лодки: подлодку «Волхов» проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 «Кронштадт», но с обычной, а не воздухонезависимой энергетической установкой.

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