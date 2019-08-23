Судостроители пообещали в 2020 году передать ВМФ России шесть подводных лодок

Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году впервые за 28 лет получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, согласно контрактам, в 2020 году «Севмаш» должен сдать флоту головную субмарину проекта 885М «Казань», первую серийную подлодку этого проекта «Новосибирск», первую серийную подлодку проекта 955А «Князь Олег», а также атомную подлодку спецназначения «Белгород» проекта 09852», передает ТАСС.

Он уточнил, что «Белгород» поступит в ведение главного управления глубоководных исследований Минобороны без подводных аппаратов «Посейдон», так как их испытания еще не завершатся.

Помимо этого, по словам источника, в 2020 году две дизель-электрические подводные лодки сдадут ВМФ «Адмиралтейские верфи». Флоту будут переданы подлодка «Волхов» проекта 636.3 и первая серийная субмарина проекта 677 «Кронштадт», но с обычной, а не воздухонезависимой энергетической установкой.

В Объединенной судостроительной корпорации отметили, что «корпорация поставляет государственному заказчику все корабли в соответствии с согласованными графиками».

Кроме того, до конца 2019 года ВМФ получит головную подлодку проекта 955А «Князь Владимир» и подлодку проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский».

Последний раз шесть субмарин за год ВМФ получил в 1992 году. После этого флоту передавалось по две-три субмарины в год, а в период с 1997 по 2012 год подводники ежегодно получали в лучшем случае по одной подлодке или не получали их совсем. С 2013 года новые субмарины начали поступать регулярно: в частности, в 2014 году в боевой состав флота вошли четыре подлодки.

В советское время флоту в отдельные годы передавались более десяти подлодок. Так, в 1971 году ВМФ СССР получил от промышленности 12 только атомных подлодок различных классов.

Напомним, в начале августа в пункт постоянного базирования на Камчатке после модернизации вернулся атомный подводный крейсер «Омск» проекта 949А «Антей».

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