Крупные учения НАТО «Хрустальная стрела 2020» начались в Латвии

Международные военные учения «Хрустальная стрела 2020» с участием порядка 2,5 тыс. солдат НАТО стартовали в Латвии, сообщает пресс-служба латвийского минобороны.

По данным ведомства, учения проводятся на военном полигоне в Адажи и прилегающей территории.

«Целью маневров «Хрустальная стрела 2020» является сертификация боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии», – передает ТАСС сообщения министерства.

«В учениях будут участвовать около 2,5 тыс. военнослужащих из Албании, Чехии, Дании, Италии, Канады, Латвии, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании, и во время них Национальные вооруженные силы (НВС) вместе с союзниками будут нарабатывать навыки сотрудничества и взаимосовместимость при выполнении тактических операций», – отметили в оборонном ведомстве.

Напомним, 16 октября в Латвию «для укрепления безопасности» прибыла американская бронетехника, в том числе танки Abrams и боевые машины Bradley.

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