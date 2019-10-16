Американские танки Abrams прибыли в Латвию

В Латвию «для укрепления безопасности» прибыла американская бронетехника, в том числе танки Abrams и боевые машины Bradley.

Как сообщает портал Delfi, в рижский порт прибыла смена американских военных, которые в рамках операции Atlantic Resolve будут работать и тренироваться вместе с литовскими солдатами.

Боевая техника прибыла из военной базы в штате Техас, через Латвию она будет доставлена в Литву.

Отмечается, что в Ригу прибыли танки M1A2 Abrams, боевые машины пехоты M3 Bradley и экипировка для военных.

Операцию Atlantic Resolve США запустили в апреле 2014 года с целью «восстановления уверенности» государств Восточной Европы, после вхождения Крыма в состав России. В ходе операции сухопутные силы США участвуют в маневрах на территории Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и стран Балтии.

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