Песков пояснил награждение сенатора от Чечни за активную законотворческую деятельность

Нельзя судить об эффективности работы сенатора только по количеству внесенных им законопроектов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград 13 сенаторам, в том числе сенатору от Чечни Сулейман Геремеев, получивший награду за активную законотворческую деятельность. Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.

«Количество инициатив законотворческих вряд ли может быть каким-то окончательным критерием, потому что любой сенатор может принимать активное участие в разработке тех или иных инициатив, которые дальше уже инициируются другими сенаторами. Поэтому только по количеству внесенных законопроектов судить об активности того или иного законодателя нельзя», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, считают ли в Кремле деятельность Геремеева результативной.