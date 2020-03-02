В московских школах из-за коронавируса ввели «утренние фильтры»

Опубликован приказ столичного Департамента образования и науки о мерах профилактики гриппа и ОРВИ в учебных заведениях.

В документе, опубликованном на сайте столичной мэрии, говорится, что в Москве будут введены «утренние фильтры»: при входе в детсады, школы, колледжи, а также в течение дня у воспитанников (учащихся) будут измерять температуру. Детей с повышенной температурой незамедлительно будут отправлять домой.

В школах и детсадах также отменили выездные и массовые мероприятия, занятия в бассейнах.

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Сотрудники департамента отметили в комментарии телеканалу RT, что раньше таких жестких мер в связи в гриппом и ОРВИ не применялось. По их мнению, приказ связан со вспышкой коронавируса в мире.

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