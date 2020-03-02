В японских школах отменили занятия в связи с угрозой коронавируса

В связи с угрозой распространения нового коронавируса в большинстве японских школ объявили внеочередные каникулы, сообщает Киодо.

По данным Киодо, занятия прекращены в 46 из 47 префектур Японии, передает ТАСС.

Каникулы отказалась вводить префектура Симанэ на юго-западе главного японского острова Хонсю, где до сих пор не было отмечено ни одного заражения новым коронавирусом.

При этом в некоторых школах занятия будут отменены только со вторника или позже. Отдельные учебные заведения объявили, что будут принимать детей, если им не с кем остаться дома во время неожиданно объявленных каникул.

Досрочные каникулы объявлены в связи с обращением правительства Японии к образовательным учреждениям. При отсутствии дополнительных распоряжений дети вернутся в школы в апреле. Решения об этом принимают местные органы власти, а правительство может только направлять им свои рекомендации.

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Ранее власти Японии начали подготовку к объявлению ЧС из-за стремительного распространения нового коронавируса.

В прошлую среду из-за угрозы коронавируса решили закрыть все школы на севере Японии.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности пандемии в связи с распространением коронавируса COVID-19. Позднее ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого».

Заболевание зарегистрировали более чем в 50 странах. При этом в России ситуация с распространением нового коронавируса COVID-2019 находится под контролем.

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