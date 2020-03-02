Власти Японии начали подготовку к объявлению ЧС из-за коронавируса

Правительство Японии намерено ускоренно подготовить законодательство на случай возможного провозглашения чрезвычайной ситуации из-за стремительного распространения нового коронавируса, сообщил премьер-министр Синдзо Абэ в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента.

«Мы будем без промедления готовить законодательство на случай крупного расширения заражений, включая подготовку мер, связанных с возможным провозглашением чрезвычайной ситуации», – цитирует Абэ ТАСС.

По словам премьера, в связи с распространением инфекции правительство Японии также разрабатывает пакет дополнительной экономической помощи мелкому и среднему бизнесу на сумму более 270 млрд иен (свыше 2,5 млрд долларов).

К настоящему времени в Японии отмечен 961 случай заражения новым коронавирусом. Двенадцать человек умерли. Основная часть заразившихся – 705 – это пассажиры и члены команды круизного лайнера Diamond Princess.

Напомним, в прошлую среду из-за угрозы коронавируса на севере Японии решили закрыть все школы.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности пандемии в связи с распространением коронавируса COVID-19. Позднее ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого».

Заболевание зарегистрировали более чем в 50 странах. При этом в России ситуация с распространением нового коронавируса COVID-2019 в целом находится под контролем.

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