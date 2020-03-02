Грузинскую бронемашину продают на Ближний Восток

Флагман грузинского ВПК – научно-технический центр «Дельта» продаст «в одну из ближневосточных стран» новую бронемашину «Дидгори-меомари» («Дидгори-воин»), оснащенную 120-миллиметровым гранатометом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщает «Дельта», стоимость контракта – «несколько миллионов долларов». Объем партии и страна, куда отправится на экспорт бронемашина, не уточняются. Ранее отмечался интерес к продукции «Дельты» со стороны Саудовской Аравии.

В прошлом году эта бронемашина презентовалась на выставке вооружений IDEX в Абу-Даби. Ее назначение – огневая поддержка батальонам и бригадам. Эксперты отмечают хорошую маневренность данной бронемашины.

«Дельта» известна выпуском бронемашин «Дидгори» и «Лазика», бронированных санитарных машин, минометами, бронежилетами, беспилотниками и так далее.

После конфликта 2008 года Тбилиси активизировал программы развития военно-промышленного потенциала, производства оружия и военной техники. В мае 2011 года начался выпуск бронемашин «Дидгори», через год появился опытный образец БМП «Лазика».