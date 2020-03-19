Сербия полностью закрыла границу из-за коронавируса

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что с пятницы полностью закрываются государственные границы республики на въезд. Исключение сделано для грузовых автомобилей.

«С завтрашнего дня закрываются все пограничные переходы для авиа-, авто- и железнодорожного транспорта. Исключение составляют грузовые автомобили», – передает его слова ТАСС.

Также Вучич сообщил, что с полудня 20 марта прекращается междугородное автобусное и железнодорожное сообщение, ужесточается комендантский час.

«Вводится мера полного прекращения междугородного автобусного и железнодорожного сообщения с 12 часов 20 марта. Мы также с завтрашнего дня ужесточим комендантский час, он будет не с 20:00 до 5 утра, а больше, об этом сообщим позднее», – заявил сербский лидер.

Ранее Сербия приостановила пассажирское авиасообщение с другими странами.

За нарушение самоизоляции из-за нового коронавируса в Сербии может грозить до 12 лет тюрьмы. В стране объявлено чрезвычайное положение.