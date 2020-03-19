Политолог: Трамп перевел медицину США на военное положение

«Количество зараженных продолжает расти, поэтому оппозиции в Конгрессе этому акту не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал подписание президентом США закона, который позволит принуждать бизнес к выполнению заказов для нужд государства в рамках борьбы с коронавирусом.

«Медицинская отрасль США переходит на военное положение. Администрация Трампа пытается экстренно перенести производство из Китая и других стран в США, чтобы восполнить острый дефицит товаров, особенно тех, которые сейчас актуальны. Это медицинские перчатки, маски, средства для искусственной вентиляции легких», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, «Акт о военном производстве» позволяет администрации Трампа выдавать контракты любым компаниям и заставлять их исполнять эти контракты. Соответственно, компаниям придется отложить свои частные контракты и работать только на государство, отметил эксперт.

Он напомнил, что принятый в 1950 году в условиях Корейской войны акт позволил переоборудовать литейную промышленность США на производство самолетов, бомб, которые шли на фронт.

«Несмотря на то, что уже во многих штатах объявлен карантин, сотрудников компаний по производству необходимых товаров будут обязывать выходить на рабочие места. А в условиях этого акта запрещены забастовки рабочих», – подчеркнул Дудаков.

«Но большинство законодателей среди демократов и республиканцев согласится с решением главы США. Всем очевидно, что ситуация чрезвычайная. Американская экономика находится на краю рецессии. Количество зараженных продолжает расти, поэтому оппозиции в Конгрессе этому акту не будет», – спрогнозировал собеседник.

Он также обратил внимание, что последние пресс-конференции Дональда Трампа стали серьезнее в плане риторики. «Он понял всю серьезность ситуации. Еще две недели назад каждая его пресс-конференция была о том, что коронавирус не страшнее, чем обычный сезонный грипп», – напомнил Дудаков.

В то же время замдиректора Института США и Канады РАН, генерал-майор в отставке Павел Золотарев считает, что в случае с решением Трампа речь о переводе американской экономики на военные рельсы не идет.

«Дело в том, что в США существует так называемая федеральная контрактная система. Это когда государство по определенным правилам выстраивает свои отношения с бизнесом для того, чтобы осуществлять производство каких-то товаров или услуг, которые нужны государству. В этих контрактах заложена равная ответственность между правительством США и бизнесом, поэтому никто никого принуждать не может», – сказал Золотарев газете ВЗГЛЯД.

При этом решение Трампа выглядит логичным и оправданным, считает эксперт. «Трамп просто показал, что способен выполнять свои задачи президента в сложной ситуации. Это определенный плюс в его деятельности. К тому же своим решением он юридически обошел законодательную ветвь власти, сэкономив время», – добавил собеседник.

Он также обратил внимание на тот факт, что в федеральной контрактной системе предусмотрены механизмы стимулирования развития малого и среднего бизнеса. «Потому оборонные расходы США, как бы это не показалось странным, решают задачи предпринимателей мелкой и средней руки. Это выгодно всем», – заключил собеседник.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном производстве, позволяющий принуждать бизнес выполнять заказы для военных нужд, но на этот раз речь идет о борьбе с коронавирусом COVID-19.

Действие закона может быть распространено на производство респираторов, масок, аппаратов для искусственной вентиляции легких и других средств для борьбы с COVID-19.

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в мире насчитывается более 200 тыс. инфицированных новым коронавирусом, более 8 тыс. заразившихся умерли.

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