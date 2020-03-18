Коронавирус добрался до Киргизии

Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Киргизии, заявил в среду в Бишкеке во время пресс-конференции министр здравоохранения республики Космосбек Чолпонбаев.

«Зарегистрированы первые три случая инфицирования в стране коронавирусом», – передает ТАСС слова Чолпонбаева. Все трое заболевших ранее совершили паломничество в Саудовскую Аравию.

По словам министра, все три случая отмечены в Джалал- Абадской области. «В настоящее время принимаются меры по нераспространению вируса на остальную территорию республики», – заверил министр.

В двух районах Чуйской области республики заранее были подготовлены специальные изоляторы на случай появления больных. В конце января власти страны решили временно приостановить импорт из КНР сельскохозяйственной, а также мясной продукции, этот запрет впоследствии был продлен на неопределенный срок. В республике в профилактических целях досрочно отправлены на трехнедельные каникулы.

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На всех пограничных пунктах республики круглосуточно дежурят бригады медиков, которые контролируют состояние здоровья прибывающих в страну людей. Под наблюдением сейчас находятся около 1 тыс. человек, приехавших из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Запрещен въезд граждан иностранных государств, отменено авиационное и железнодорожное сообщение почти по всем международным направлениям. В республике также введено ограничение на проведение всех культурно-массовых мероприятий.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние сутки 11 тыс. 526 человек в мире заразились новым коронавирусом, умерли 475, общее число заразившихся в мире составляет на данный момент 179 тыс. 112 человек. Общее число случаев с летальным исходом в мире достигло 7 тыс. 426.

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