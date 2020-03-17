В США коронавирусом заболели больше 5 тыс. человек

Количество зараженных коронавирусом в США превысило 5 тыс. человек, 85 человек умерли, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Подтверждено 5 тыс. 68 случаев, умерли 85 человек, передает РИА «Новости».

Глава минфина США Стивен Мнучин сообщил, что американские власти дадут ряду категорий граждан отсрочку от уплаты налогов на общую сумму 300 млрд долларов для смягчения последствий коронавируса, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что в США отложили казнь заключенного из-за вспышки коронавируса.

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